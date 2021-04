Dok njegov bivši klub Bayern München prolazi kroz tešku fazu nakon ispadanja iz četvrtfinala Lige prvaka, Niko Kovač (49) u Monacu uživa. S momčadi se bori za naslov prvaka, a naravno, Francuzi su ga priupitali i za Bayern.

Bavarci se već nekoliko dana provlače kroz medije nakon sukoba trenera Hansija Flicka i sportskog direktora Hasana Salihamidžića. Trener Bayerna želi veće ovlasti što se tiče transfera, a Salihamidžić smatra da je isključivo on, kao sportski direktor, zadužen za tu sportsku politiku kluba. Sve je eskaliralo prije nekoliko dana kada je Salihamidžić rekao da Jerome Boateng odlazi iz kluba na kraju sezone, a to je zasmetalo Flicku koji računa na njega.

Kovač je ukratko objasnio zašto je teško biti trener u Bayernu.

- Ovdje u Monacu sportski direktor Paul Mitchell, skaut-služba i ja smo uključeni u planiranje momčadi. Razgovaramo o potencijalnim pojačanjima te o svemu ostalom. Svi znamo kako je to u Bayernu - u potpunosti suprotno. Situacija koju imam u Monacu je jako slična onoj koju sam imao u Frankfurtu. Svaki trener to želi. Svaki trener želi biti uključen u planiranje momčadi - rekao je hrvatski trener.

On je u Bayernu proveo godinu dana i za to vrijeme osvojio Kup i prvenstvo, ali gospodski je otišao nakon krize rezultata. Neki igrači su se okrenuli protiv njega, sve je teže bilo funkcionirati pod nevjerojatnim pritiskom Uprave pa se odlučio na odlazak. Zamijenio ga je upravo Hansi Flick koji je prošle sezone s Bavarcima osvojio baš sve što se da osvojiti, ali i on bi mogao biti žrtva klupske politike koja najmanje ovlasti zapravo daje treneru.

Već neko vrijeme se spominje njegov odlazak, a legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus najavio je kako će ga zamijeniti Julian Nagelsmann na kraju sezone.

- Zbog svih njegovih uspjeha, ne mogu shvatiti da se raspravlja o Flicku - kazao je Kovač.

No to su sada Bayernove brige, a Nikin cilj je ostvariti što bolji plasman s Monacom ove sezone. Šest kola prije kraja klub zaostaju svega četiri boda za prvoplasiranim Lilleom.