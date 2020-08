- Fantasti\u010dno je \u0161to mogu nastaviti igrati u ovoj ekipi. S tim de\u010dkima igram od pete godine i bila bih razo\u010darana kada ne bih mogla nastaviti -kazala je Fokkema.

<p>Nizozemski nogomet ispisat će povijest jer će po prvi put žena zaigrati s muškarcima u seniorskom uzrastu. Bit će to na amaterskoj razini, ali bit će to veliki novitet i svojevrsna 'proba' za nastavak.<strong> Elle Fokema </strong>(19) je u klubu od svoje pete godine, a ne želi otići u drugu momčad.</p><p>- Fantastično je što mogu nastaviti igrati u ovoj ekipi. S tim dečkima igram od pete godine i bila bih razočarana kada ne bih mogla nastaviti -kazala je Fokkema.</p><p>U redovima VV Foaruta je započela nogometnu karijeru, a tamo želi i zaigrati seniorski nogomet iako nemaju žensku ekipu. Dosada su igračice smjele nastupati za amaterske momčadi u mlađim dobnim kategorijama nakon čega su mogle nastaviti igrati ili u ženskim ekipama ili u muškim B ekipama.</p><p>- KNVB se zauzima za raznolikost i jednakost. Uvjereni smo kako u nogometu mora postojati prostor za sve. Na njezinom iskustvu ćemo vidjeti hoćemo li mijenjati pravila", izjavio je razvojni direktor KNVB-a Art Langeler.</p><p>I u Hrvatskoj mnoge djevojčice započinju trenirati nogomet s dječacima, no u zadnje je vrijeme sve više ženskih ekipa u pojedinim klubovima te se djevojkama omogućava lakše napredovanje i treninzi. Također, u mlađim kategorijama djevojčice igraju u muškim momčadima, ali ovaj je događaj prvi na svjetskoj razini u seniorskom nogometu. </p>