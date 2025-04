U njegovu ZG-kvartu Boysi su ostavili poruku Krovinoviću: '150 puta si igrao, ali titulu...'

Filip Krovinović odigrao je protiv Lokomotive 150. utakmicu u bijelom dresu. "Kao i uvijek, odradio je svoj posao tiho, ali baš zato ga poštuješ još više. Veznjak koji povezuje linije, gasi požare, diktira ritam i čini suigrače boljima. Možda nije igrač s naslovnica, ali jest onaj kojeg želiš uz sebe – u svakoj minuti, u svakoj utakmici. Zahvalan na terenu, miran izvan njega, profesionalac i čovjek. 150 nastupa nije mala stvar, Filipe – čestitamo", objavio je Hajduk na službenim stranicama uz snimke poteza s utakmice na Hajduk Digitalu.

No odmah sutradan u noćnim satima stigla je i "čestitka" na drugom kraju Hrvatske, u zagrebačkom Središću, kvartu gdje živi Krovinovićeva obitelj. Odmah pored mesnice na zidu, pred ulazom, Bad Blue Boysi ostavili su mu grafit: "150 puta si igrao, a naslov nisi vidio" U potpisu je 1986 NZG pa je jasno da je to poruka Bad Blue Boysa.

- Nije ovo prvi put, obično grafiti budu plavim sprejem ispisani. Ovaj put bio je crni sprej u pitanju - kaže nam susjed.

Filip Krovinović rođen je 29. kolovoza 1995. godine u Zagrebu. Svoje prve nogometne korake imao je upravo u zagrebačkim klubovima. Najprije je zaigrao za omladinski pogon Lokomotive, a dvije je godine proveo i u Dinamu.

Odmah rano ujutro predsjednik kućnog savjeta prefarbao je grafit, ali ne prije negoli su ga zabilježile kamere čitatelja 24sata. Krovinović je inače i fizički napadnut u Zagrebu, baš nakon utakmice s Lokomotivom u svibnju prošle godine.

Naš prvotimac Filip Krovinović sinoć je u Zagrebu doživio fizički napad od skupine suparničkih navijača. Odmah moramo istaknuti da ovaj nezapamćeni huliganski ispad nema veze s jučerašnjom utakmicom Lokomotiva - Hajduk. Fizički napad doživio je nakon odlaska sa stadiona u Kranjčevićevoj, a isključivi razlog je činjenica da je Filip igrač Hajduka. Ovim putem najoštrije osuđujemo ovaj divljački čin. Od nadležnih institucija očekujemo da istraže ovaj slučaj te sankcioniraju osobe čiji čin nema nikakve veze s navijanjem i sportskim rivalstvom. Također moramo istaknuti kako je Filip izrazito nekonfliktna osoba te ničim nije provocirao ovakav napad. Huligani su ga sinoć ciljano pratili te napali u grupi kada su osjetili prigodan trenutak. Samo pukom srećom i snalažljivošću Krovinović nije pretrpio teže posljedice. ", objavio je tad Hajduk.

Kako su pisala 24sata, do sramotnog incidenta došlo u jednom zagrebačkom restoranu. Huligani su pratili Krovinovića, inače rođenog Zagrepčana, od stadiona do restorana. Tamo su čekali pravi trenutak za napad, ušli su u zahod za hajdukovcem i tamo ga napali. U zahodu su udarali hajdukovca. Filip se trebao sastati s menadžerom Marjanom Šišićem i još nekim prijateljima, a nakon što je stigao u kafić i pozdravio se s njima, otišao je do toaleta. Odmah su ga napala trojica huligana, koji su ga pratili, počeli su ga udarati, no Filip im je uzmaknuo i vratio se u prostor s gostima, dok je trojac odmah pobjegao.

Nekoliko dana kasnije uhićen je 37-godišnjak kojeg se dovodi u vezu s napadom na nogometaša Hajduka.