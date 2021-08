Za njih najviše, pa onda i sve nas koji ih pratimo, petak je trebao biti dan koji će dočekati "živi". Motivirani, optimistični, nabrijani. U borbi za medalju do koje bi ostala jedna pobjeda u dvije utakmice. Već prva značila bi treće uzastopno olimpijsko finale i barem srebro...

Hrvatski vaterpolisti, međutim, petak i Crnu Goru (07:00) dočekuju u...

- Nokdaunu - iz Tokija će, dosta snuždeno, izbornik Ivica Tucak.

Izborniku, kako je to odmah rekao nakon poraza od Mađarske u četvrtfinalu (11-15), više nije ni do života, a kamoli utakmica za plasman od 5. do 8. mjesta. Ne jedne, nego još dvije. Koje ne odlučuju ni o čemu. No, još će Tucak odvrtjeti film poraza od Mađara...

- Izuzetno smo tužni što nismo ostvarili naš cilj i ušli u borbu za medalju. Svjesno smo da smo izgubili od svjetske velesile, ali isto tako da je utakmica mogla otići i na našu stranu. Nekoliko odbijenih lopti, promašenih zicera, neopreznih golova, rezultiralo je pobjedom Mađarske - prisnažit će Tucak čija je momčad primila sedam golova od jednog igrača, Krisztiana Manherzca.

- Da nam je netko ponudio da ćemo biti drugi u skupini i ići na trećeg u onoj drugoj, svi bismo to potpisali. Nažalost, ta treća bila je Mađarska, favorit te skupine. Znamo koliko rada, želje, energije i truda smo uložili za ovo sve, ali nekad se u sportu to ne naplati. Nije bilo idealno, ali da je bilo katastrofalno, nije sigurno. Mi smo jedini kolektivni sport ovdje koji igra ove utakmice za poredak, pa sada imamo dužnost svi zajedno, od zadnjeg igrača do mog stožera, da odradimo ovo do kraja. Hoćemo li biti peti ili osmi, ništa neće promijeniti. Medalje ionako nema...

Za mnoge je ovo, nažalost, bila i zadnja olimpijska koju su mogli osvojiti. Primjerice, kapetana Andra Bušlju za kojeg držimo da bi mogao još izdržati barem do idućeg ljeta i domaćeg Europskog prvenstva, no to su teme nakon što sve završi.

- Ovo su sada dvije najgore utakmice koje su pred nama. Ne donose ništa, ne znače ništa, ali moramo odigrati. Moramo probati dati koliko god možemo od sebe, probati pobijediti jer ipak je ljepše s bilo kojeg turnira poći doma s pobjedom. Bit će želje svakako, ali vidjet ćemo koliko će to biti kvalitetno s obje strane - poručio je kapetan.

Crnogorci su, za razliku od nas, potučeni do nogu u četvrtfinalu, Grčka ih je razbila 10-4, održala im vaterpolski sat, pa je i njihovo mentalno stanje upitno. U grupi smo prije nekoliko dana dobili susjede s uvjerljivih 13-8, ali ovo je utakmica koju više ne dobiva kvaliteta, već glava.