U osmini finala Danska, a onda u četvrtfinalu na jaku 'furiju'?

Nećemo pretjerivati i pisati o tome da se već vidimo u polufinalu ili finalu Mundijala, ali treba uživati u trenutku. I dok će izbornicima Brazila, Argentine, Španjolske, Portugala, Njemačke, prije trećega kola himna biti pjesma Toše Proeskog "Nesanica", naš Zlatko Dalić se prekriži i legne kao gospodin. On više nema briga što se tiče prvoga kruga. Hrvatska je prošla dalje i 99,9 posto će biti prva u skupini.

To znači da ćemo u osmini finala na drugu momčad skupine C. To su zasad Danci, oni će tamo i ostati ako ne bude iznenađujućeg raspleta. Prestići ih može Australija, ali na kraju drugi mogu biti i Francuzi ako odluče kalkulirati protiv Danske. Tko zna možda Francuzi žele izbjeći Lea Messija i Argentinu, možda bi radije igrali s Hrvatskom, ali tko zna što se mota po njihovim glavama. Uostalom, tko zna hoće li Argentina i proći. Ako bude igrala ovako kao dosad, onda će teško dobiti Nigeriju.

Dakle, osmina finala bi nam mogla donijeti Dansku, a bacit ćemo i blagi pogled korak dalje. Ako budemo prvi, s Dancima bismo igrali u nedjelju, 1. srpnja, od 20 sati u Nižnjem Novgorodu gdje smo razbili Argentinu 3-0. Ako to prođemo, idemo u Soči, u četvrtfinale koje bismo igrali, 7. srpnja, od 20 sati. Protivnik bi nam bila prvoplasirana momčad skupine B ili drugoplasirana momčad skupine A.

Španjolska, Portugal, Iran, Urugvaj i Rusija. To su potencijalni protivnici u ovoj utakmici. Španjolci su zasad prvi u skupini B i u zadnjem bi kolu trebali imati lakši posao od Portugala, koji protiv Irana u izravnom susretu odlučuje o prolasku dalje. Dakle, lako je moguće da nam u četvrtfinalu protivnik bude moćna "furija". To je zasad to, nećemo gledati dalje. Idemo prvo riješiti Island i osminu finala. Igramo sjajno, oduševili smo svijet i samo ne treba biti euforičan. Ipak, morao se malo baciti pogled na ždrijeb. Lijepo zvuči, Hrvatska - Španjolska u borbi za polufinale Mundijala.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.