NEVJEROJATNA PRIČA PLUS+

'U pivnici moje obitelji osnovan je Hajduk. Držali smo Flek do 1920., prateta ga je prokockala'

Piše Tomislav Gabelić,

Kad sam sa suprugom svratio u Split, vidio sam brojne grafite posvećene Hajduku. Zanimalo me koji je to klub, pa sam malo istraživao i saznao da je osnovan u pivnici moje obitelji, kaže nam Čeh Tomaš