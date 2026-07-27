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Foto: 24sata
NEVJEROJATNA PRIČA PLUS+

'U pivnici moje obitelji osnovan je Hajduk. Držali smo Flek do 1920., prateta ga je prokockala'

Piše Tomislav Gabelić,

Kad sam sa suprugom svratio u Split, vidio sam brojne grafite posvećene Hajduku. Zanimalo me koji je to klub, pa sam malo istraživao i saznao da je osnovan u pivnici moje obitelji, kaže nam Čeh Tomaš

Dobar dan, vidim da imate Hajdukov rokovnik. Imate li kakve veze s Hajdukom, upitao je čovjek sa susjednog stola u kafiću u Postirima na otoku Braču.

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