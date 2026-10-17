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NINA VUKOVIĆ PLUS+

U početku nisam voljela trčanje jer su me tjerali na to. Moda? Uvijek će biti dio mene...

Piše Davor Kovačević,
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U početku nisam voljela trčanje jer su me tjerali na to. Moda? Uvijek će biti dio mene...
Foto: Instagram
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Prošle godine na Hanžeku nisam osjetila nikakvu iskru, žar. Trenirala sam rukomet i košarku, od rukometa bih imala masnice. Želim napasti i hrvatski rekord na 800 metara, kaže hrvatska atletičarka

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Ljeto iz snova hrvatske atletike. Tako je glasio naslov panela porečkog Sportfesta. Slažemo se apsolutno. Da nam je netko rekao da će Hrvatska slaviti dvije europske medalje, a da nijednu od njih neće Sandra Elkasević... Znate gdje bi takve poslali. No, Marino Bloudek (27) na 800 metara i Sara Kolak (31) u bacanju koplja pokazali su da je hrvatska atletika i dalje živa i bez Sandrinih uspjeha. Ili ranije Blankinih.

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