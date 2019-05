U Puli se slavi rođendan, HNL pobjeda i onda osvajanje Kupa

Igor Bišćan sutra će u Puli napuniti 41 godinu. Lovi se pobjeda u Derbiju della Učka kao zalet pred derbi s Dinamom na Rujevici nakon kojeg se ide Osijeku pa čeka Lokomotivu. A posebno kao uvod u finale Kupa s Dinamom na istoj lokaciji: riječko-zagrebački nogometni okršaj za trofej 22. svibnja na Drosini...

- Do toga još ima vremena, prvo i osnovno je pobijediti Istru u subotu, ali kad me već pitate... Da, postoji šansa i svi se nadamo da bi kapetan Alexander Gorgon mogao biti spreman za to finale. A mi sa njim ili bez njega moramo iz utakmice u utakmicu podizati razinu igre da bi zadržali drugo mjesto jer: više nemamo utakmica sa protivnicima kao što je npr. bio Rudeš. Sad nas čeka derbi za derbijem - kaže Bišćan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Istra se digla u zadnje tri utakmice, motiv će biti najveći mogući jer čeka nas regionalni derbi. Drago mi je zbog mog bivšeg suigrača Igora Cvitanovića, da je Istru uspio podići, ali vjerujem da ćemo na Drosini znati odigrati tako da dođemo do tri boda. Ne smijemo im dopustiti da se razmašu. Ne igraju im Mierez i Iglesias, ali imaju Fuentesa. Definitivno su bolji od onoga što tablica možda sugerira. Nama je, koliko god to zvučalo kao fraza, svaka sljedeća utakmica: ključna - zaključio je Bišćan.