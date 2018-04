U Skoplju su sve iznenadili i 2013. godine pa mogu i sada

Ovaj vikend nas očekuje završnica Seha lige koja će se održati u Skoplju, a branitelj naslova je domaćin Vardar. Ovo je drugi put da se završnica održava u Skoplju, a prvi put je to bilo 2013. godine kada su rukometaši Zagreba na čelu s Borisom Dvoršekom srušili upravo Vardar rezultatom 25-24.

No, danas je priča malo drugačija. Tada je bogati gazda Sergej Samsonenko tek ušao u klub i Vardar je bio u stvaranju. Danas je Vardar eruopska velesila, a ujedno i aktualni vlasnik pokala Lige prvaka. Ovo je sedma sezona natjecanja, a Zagreb je do sada svake godine uspio izboriti Final Four.

'Plinari' će polufinale igrati protiv rivala Celja, dok će u drugom polufinalnom susretu snage odmjeriti domaćin Vardar i Meškov Brest. Uoči utakmice svoje dojmove su iznijeli glavni trener plinara Zlatko Saračević i dokapetan Igor Vori.

- Naš osnovni cilj je bio da i sedmu godinu u nizu izborimo plasman na završni turnir SEHA lige. Ovo su zaista četiri najkvalitetnije ekipe u natjecanju. Što se nas tiče smatram da smo kroz cijelu sezonu igrali dobro i da smo zasluženo danas ovdje u Skoplju. Očekuje nas izuzetno teška utakmica u polufinalu s protivnikom s kojim već tradicionalno vodimo teške i gotovo uvijek neizvjesne bitke. Rekao bih da su šanse u petak 50-50 - rekao je trener PPD Zagreba Zlatko Saračević.

Vori igra svoje posljednje utakmice jer u iduću će sezonu ući u odijelu i svoje sadašnje suigrače gledati s tribina.

- Slažem se s onim što je trener rekao i očekujem jednu jako tešku utakmicu. Igrali smo sa Celjem dva puta ove sezone i nismo u tim dvobojima poraženi, ali mislim da nam je najbolje zaboraviti na sve što je bilo ranije jer očekuje nešto sasvim drugačije. Celje je mlada i poletna ekipa, imaju kvalitetnog trenera i igraju brz i moderan rukomet. Nama nedostaju Hrstić i Vuglač što je objektivno hendikep, ali smatram da su moji suigrači spremni i da možemo uz malo sreće izboriti toliko željeno finale - dodao je dokapetan Igor Vori.

Sa Saračevićem se složio i trener velikog Zagrebova rivala:

- Presretni smo što po prvi puta sudjelujemo na Final Four turniru SEHA Gazprom lige i slažem se s trenerom Saračevićem da su četiri najbolje ekipe izborile plasman. Očekuje nas naravno jedna teška utakmica protiv kvalitetnog i iskusnog protivnika, ali od svojih igrača očekujem da pruže dobru predstavu i mislim da će svi navijači u dvorani uživati u kvalitetnom polufinalu - mišljenja je trener Celje Pivovarna Laško, Branko Tamše.

Uz domaće naslove 'plinari' su imali još dva cilja u ovoj sezoni, proći u osminu finala Lige prvaka i plasirati se na Final Four regionalne lige. I dok onaj prvi nisu ispunili, u ovom drugom su bili uvjerljivi. Na turnir u Skoplje dolaze kao drugoplasirana momčad lige i s razlogom se nadaju finalu.

Prva utakmica je na rasporedu u 17:45 između Vardara i Meškova, dok će se utakmica Zagreba i Celja odigrati u 20:15. Turnir se igra u dvorani Jane Sandanski koja je poznata po vatrenoj atmosferi navijača Vardara.