U spektaklu pao i neosvojivi Trsat! Prvak srušio Rijeku uz hat-trick Jonhna Lennona

Piše Davor Kovačević,
U spektaklu pao i neosvojivi Trsat! Prvak srušio Rijeku uz hat-trick Jonhna Lennona
Rijeka: Polufinale malonogometnog prvenstva Rijeka - Novo vrijeme | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Golman Bašković je nekoliko puta ulazio i izlazio uz bolne grimase, no u završnici je definitivno prepustio mjesto Sabljiću, koji je izrastao u jednog od junaka Novog vremena

Pala je i dosad neosvojiva riječka tvrđava ove sezone na Trsatu. Novo vrijeme, aktualni prvak Hrvatske u futsalu, pobijedio je Rijeku u drugoj utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske, Makarani su nakon produžetka, uz hat-trick majstora Jonhna Lennona, slavili 6-4 i stekli "break" uoči sljedeće dvije utakmice na domaćem terenu u Makarskoj.

Pravi spektakl i vatromet golova bio je pogotovo u prvom poluvremenu. Rafinha je načeo goste već u drugoj minuti, no slijedila je gostujuća serija, od izjednačenja Lasićevim golom, vodstva Miguelovim, a onda i dva Lennonova poteza za naklon. Čudesan je bio i prvi, a pogotovo drugi kad se "otarasio" Garcije i prebacio Saafa.

Rijeka: Polufinale malonogometnog prvenstva Rijeka - Novo vrijeme | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Između ta dva gola, mrežu su zatresli i Riječani, u nesvakidašnjoj situaciji kad je golman gostiju Filip Bašković izbacio loptu iz igre zbog ozljede, no Riječani su brzo izveli udarac sa strane, a Husarić pogodio u praznu mrežu iako je Bašković već legao na parket i signalizirao sucima da zaustave igru. Suci su pregledali situaciju na VAR-u, koji je novost na futsalskim parketima, te naknadno poništili gol. Riječani, stoga, nisu ni bili u iskušenju da iskažu fair-play, što bi, vjerujemo, i učinili.

Baškovićev izlazak Riječani su iskoristili s brza dva gola do poluvremena, Bilićevim i Sutonovim, a potom su u 26. minuti autogolom Jelavića izjednačili na 4-4 naplativši dominaciju. No, mreže su do isteka osnovnog dijela utakmice mirovale, Bašković je nekoliko puta ulazio i izlazio uz bolne grimase, no u završnici je definitivno prepustio mjesto Sabljiću, koji je izrastao u jednog od junaka Novog vremena. Na početku drugog produžetka Rafinha je napravio šesti akumulirani prekršaj, koji je Lennon pretvorio u vodstvo, a Lima na prazan gol u zadnjim sekundama potvrdio pobjedu aktualnih prvaka.

