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U Splitu uhićeno 19 navijača Ajaxa i 13 navijača Hajduka: Našli im noževe, kamenje...

Piše Ivan Tomašković,
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U Splitu uhićeno 19 navijača Ajaxa i 13 navijača Hajduka: Našli im noževe, kamenje...
Foto: Dalmatinski portal
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Pune ruke posla ima splitska policija uoči utakmice 1. kola Konferencijske lige na Poljudu između Hajduka i Ajaxa

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Uoči utakmice Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, splitska policija tijekom jučerašnjeg dana i protekle noći uhitila ukupno 32 osobe. Riječ je o 19 stranih i 13 hrvatskih državljana koji su privedeni u nizu odvojenih događaja na širem području grada.

Tijekom poslijepodnevnih sati i tijekom noći policijski službenici provodili mjere prevencije protupravnih ponašanja.

- Tijekom jučerašnjeg poslijepodnevna i protekle noći na širem splitskom području nismo zabilježili ozljeđivanje osoba, intenzivna narušavanja javnog reda i mira, ni oštećenja imovine, odnosno nismo zabilježili značajnije negativne sigurnosne događaje povezane s pripadnicima navijačkih skupina. Policijski službenici su sinoć intenzivno obilazili šire područje grada u cilju nadzora stanja sigurnosti i prevencije protupravnih ponašanja - ističe PU splitsko-dalmatinska. 

Tijekom noći policijski službenici su tijekom preventivnih aktivnosti sprječavanja protupravnih ponašanja u dva odvojena događaja na području Splita, od osoba oduzeli pirotehnička sredstva, boksačke rukavice, marame za prikrivanje lica, sprejeve s nadražujućom tvari, štitnik za zube. Uhićeno je sedam osoba, svi hrvatski državljani i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.

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Foto: Dalmatinski portal

Jučer oko 16,25 sati policijski službenici su uhitili 19 stranih državljana, navijača Ajaxa i nad je provedeno kriminalističko istraživanje i utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz čl. 29. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (oduzeta tri noža odnosno oružje kategorije D su nosili na način koji građane uznemiruje, dva kamena i još dva predmeta pogodna za napad)  i oni će danas biti privedeni na sud.

Također, zbog narušavanja javnog reda i mira jučer oko 18 sati na području Splita, uhićeno je šest hrvatskih državljana. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su na štetu stranih državljana počinili prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i danas će biti odvedeni na sud u žurnom postupku.

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