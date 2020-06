U stravičnoj nesreći ostao je bez nogu, sad se opet bori za život

Na paraolimpijskog pobjednika je u provinciji Siene naletjelo vozilo, a ne mjestu nesreće odmah se stvorio helikopter kako bi pomogao nesretnom Zanardiju koji nema obje noge

<p><strong>Alex Zanardi (53) </strong>je u Sieni doživio prometnu nesreću na jednoj etapi utrke na ručnim biciklima "Obiettivo tricolore" za paraolimpijce.</p><p>Utrka je trebala stići do Montalcina, ali na dijelu autoceste između Pienze i San Quirico d'Orcije, dogodila se nesreća. Prema posljednjim informacijama iz talijanskih medija, pogodio ga je kamion. </p><p>Helikopter je ubrzo stigao na mjesto nesreće i Zanardija je prebacio u bolnicu u Sienu. Kako doznaju tamošnji mediji, stanje mu je teško. U trenutku nesreće s njim je u blizini bio još jedan biciklist. </p><p>Sumnja se da je upravo paraolimpijski pobjednik bio taj koji je izgubio kontrolu nad svojim biciklom i prešao u suprotnu traku u kojoj je bio kamion. </p><h2>Trebao opet voziti auto</h2><p>Podsjetimo, Zanardi ima 53 godine, bivši vozač Formule 1, osvojio je Svjetsko prvenstvo i paraolimpijsku zlatnu medalju u biciklizmu, no zvuk motora ga i dalje 'pali' pa je tako netom prije ove avanture najavio povratak u automobil i to u GT utrci u Monzi u studenom s BMW-om.</p><p>- Jedva čekam vratiti se u auto - izjavio je sportaš kojega život nije mazio. </p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="699818"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="699818" model="content.article" modelid="699818" pk="699818" render="server" src="" title="Ni vježbanje nije problem: Pogledajte pet prekrasnih hrvatskih lokacija" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Prepolovljen bolid</h2><p>Zanardi je 2000. otišao iz Formule 1 nakon pet godina i 45 utrka, a mjesto je prepustio Jensonu Buttonu. Godinu kasnije ostao je bez nogu u stravičnom sudaru u Champ Car utrci na stazi u Njemačkoj. Vodio je, a do kraja je ostalo 13 krugova. Na izlasku iz boksa uletio je u gužvu, a u njega se zabio Alex Tagliani brzinom od 354 km/h. Ostao je bez obje noge i bio je na rubu smrti zbog puno izgubljene krvi. Oživljavali su ga sedam puta! </p><p>- Bolid je bio prepolovljen. Dio mene ostao je u njemu, a drugi dio, moje noge, otišle su u drugom smjeru. </p><p>Nakon osam dana probudio se iz kome i shvatio da je ostao bez nogu.</p><p>- Da, ali još imam svoju ženu i sina - rekao je tada i najavio:</p><p>- Nesreću ću pretvoriti u veliku pobjedu. To je nešto što ću pričati unucima i prijateljima. </p><p>Nadamo se da će i ovu nesreću samo prepričavati unucima i da neće biti većih posljedica. Jedan je od najomiljenijih talijanskih sportaša.</p>