Obavijesti

Sport

Komentari 0
DUEL HRVATA U ITALIJI

U talijanskom dvoboju Hrvata Pongračić je zabio, ali Smolčić i Baturina su slavili u Firenci

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U talijanskom dvoboju Hrvata Pongračić je zabio, ali Smolčić i Baturina su slavili u Firenci
Foto: Jennifer Lorenzini
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pongračić je zabio za Fiorentinu, ali uzalud; Como je pobijedio domaćina 3-1, a Hrvat je bio i blizu novog gola koji je VAR poništio zbog zaleđa. Smolčić je zaigrao, a Baturina je proveo susret na klupi

Admiral

Hrvatski stoper Marin Pongračić bio je strijelac jedinog gola Fiorentine u domaćem 3-1 porazu od Coma u susretu 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Nakon što su Liberali i Paz doveli Como u prednost od 2-0, Pongračić je iz gužve nakon kornera uspio poslati loptu u mrežu i smanjiti zaostatak svoje momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava Marina Pongračića nakon utakmice VIDEO
Izjava Marina Pongračića nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Pongračić je nekoliko minuta potom još jednom bio precizan, ovoga puta glavom nakon prekida, ali nakon gotovo pet minuta pregledavanja snimke utvrđeno je kako se nalazio u zaleđu pa nije bilo ništa od poravnanja. U nastavku je Douvikas potvrdio pobjedu Coma.

Serie A - Fiorentina v Como
Foto: Jennifer Lorenzini

Pongračić je odigrao čitav susret za Fiorentinu, dok je Ivan Smolčić odigrao čitav susret za Como kod kojega je Martin Baturina ostao na klupi. Como je četvrti na ljestvici sa 14 bodova, pet manje od vodećeg Intera, dok je Fiorentina predzadnja s četiri boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'
PROBLEMI SA ZAKONOM

FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom
FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom
ŠTO ĆE REĆI ASHLYN?

FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura
Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince
POGLEDAJTE GOL

Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince

HAJDUK - VARAŽDIN 1-0 Varaždinski nogometaši dugo su odolijevali napadima Splićana, no u samoj završnici su ipak 'pukli'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026