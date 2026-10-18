U talijanskom dvoboju Hrvata Pongračić je zabio, ali Smolčić i Baturina su slavili u Firenci

Hrvatski stoper Marin Pongračić bio je strijelac jedinog gola Fiorentine u domaćem 3-1 porazu od Coma u susretu 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Nakon što su Liberali i Paz doveli Como u prednost od 2-0, Pongračić je iz gužve nakon kornera uspio poslati loptu u mrežu i smanjiti zaostatak svoje momčadi.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjava Marina Pongračića nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Pongračić je nekoliko minuta potom još jednom bio precizan, ovoga puta glavom nakon prekida, ali nakon gotovo pet minuta pregledavanja snimke utvrđeno je kako se nalazio u zaleđu pa nije bilo ništa od poravnanja. U nastavku je Douvikas potvrdio pobjedu Coma.

Foto: Jennifer Lorenzini

Pongračić je odigrao čitav susret za Fiorentinu, dok je Ivan Smolčić odigrao čitav susret za Como kod kojega je Martin Baturina ostao na klupi. Como je četvrti na ljestvici sa 14 bodova, pet manje od vodećeg Intera, dok je Fiorentina predzadnja s četiri boda.