Pongračić je zabio za Fiorentinu, ali uzalud; Como je pobijedio domaćina 3-1, a Hrvat je bio i blizu novog gola koji je VAR poništio zbog zaleđa. Smolčić je zaigrao, a Baturina je proveo susret na klupi
U talijanskom dvoboju Hrvata Pongračić je zabio, ali Smolčić i Baturina su slavili u Firenci
Hrvatski stoper Marin Pongračić bio je strijelac jedinog gola Fiorentine u domaćem 3-1 porazu od Coma u susretu 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Nakon što su Liberali i Paz doveli Como u prednost od 2-0, Pongračić je iz gužve nakon kornera uspio poslati loptu u mrežu i smanjiti zaostatak svoje momčadi.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Pongračić je nekoliko minuta potom još jednom bio precizan, ovoga puta glavom nakon prekida, ali nakon gotovo pet minuta pregledavanja snimke utvrđeno je kako se nalazio u zaleđu pa nije bilo ništa od poravnanja. U nastavku je Douvikas potvrdio pobjedu Coma.
Pongračić je odigrao čitav susret za Fiorentinu, dok je Ivan Smolčić odigrao čitav susret za Como kod kojega je Martin Baturina ostao na klupi. Como je četvrti na ljestvici sa 14 bodova, pet manje od vodećeg Intera, dok je Fiorentina predzadnja s četiri boda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+