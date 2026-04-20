U tjednu odlučujućih derbija u Premiershipu najgledanija je bila utakmica potpunih amatera

Proteklog vikenda, oči nogometnog svijeta bile su uprte u Englesku. Raspored Premier lige nudio je dva istinska derbija, sudare titana između Manchester Uniteda i Chelseaja te Arsenala i Manchester Cityja. Ipak, najgledaniji nogometni događaj nije stigao s profesionalnih terena. Umjesto zvijezda poput Erlinga Haalanda ili Gabriela Magalhaesa, milijuni su pratili potpune amatere, youtubere i kreatore sadržaja koji su se okupili s jednim plemenitim ciljem na legendarnom stadionu.

Spektakl na Wembleyju nadmašio sva očekivanja

Riječ je o sedmom izdanju "Sidemen Charity Matcha", humanitarne nogometne utakmice koju organizira britanska YouTube grupa Sidemen. Događaj je održan na kultnom Wembleyju u Londonu, a interes je bio toliki da je svih 90.000 ulaznica rasprodano u rekordnom roku. Tribine ispunjene do posljednjeg mjesta stvorile su atmosferu kakve se ne bi posramilo ni finale Lige prvaka, dok su na terenu, umjesto profesionalaca, trčale najveće zvijezde interneta.

Sama utakmica bila je sve samo ne dosadna. Gledatelji su vidjeli čak dvadeset golova u 90 minuta koje je završilo rezultatom 10-10. Pobjednik je odlučen tek nakon izvođenja penala, gdje je momčad YouTube Allstarsa bila uspješnija i slavila s 4-1. Cijeli događaj bio je prožet zabavnim trenucima, od menadžera koji su prvi izvodili penale za svoje momčadi do youtubera Maxa Fosha koji je, nakon što mu je sudac pokazao žuti karton, isti zapalio u mađioničarskom triku.

Nevjerojatne brojke gledanosti

Ono što ovaj događaj čini fenomenom nisu samo golovi i rasprodani stadion, već i nevjerojatna gledanost putem prijenosa uživo. Utakmica je, prema dostupnim podacima, dosegnula vrhunac od 2,26 milijuna istovremenih gledatelja na svim platformama na kojima se prenosila. Službeni prijenos na YouTube kanalu Sidemen grupe sam je u jednom trenutku privukao gotovo dva milijuna ljudi.

Za usporedbu, veliki derbi između Manchester Cityja i Arsenala, koji je istog vikenda postavio rekord gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama, pratilo je 2,12 milijuna ljudi. Važno je naglasiti da se američka brojka odnosi na prosječnu gledanost na jednom, iako velikom tržištu, dok brojka Sidemen utakmice predstavlja vrhunac istovremenih gledatelja na globalnoj razini putem potpuno besplatne platforme. Ovaj uspjeh svjedoči o rastućem utjecaju online kreatora i njihovoj sposobnosti da mobiliziraju ogromnu publiku.

Milijuni prikupljeni u plemenite svrhe

Najvažniji aspekt cijelog događaja ipak je njegova humanitarna nota. Do kraja prijenosa prikupljen je impresivan iznos od 6.218.875 funti. Novac će biti doniran dobrotvornim organizacijama Bright Side i M7 Education, koje su povezane sa samom grupom Sidemen. Time je ukupan iznos prikupljen kroz sva izdanja ovog događaja od 2016. godine prešao 14,7 milijuna funti. Dokaz je to da spoj zabave i plemenitog cilja može stvoriti događaj koji po popularnosti nadmašuje i najveće sportske spektakle, pretvarajući amaterski nogomet u globalnu senzaciju.