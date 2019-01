U tramvaju su je zbog kockica napali: Divljak me htio prebiti

U skoro punom tramvaju stajala sam i slušala muziku. Nisam ni shvatila da je u tramvaju kaos zbog mojih kockica. U jednom momentu su mi gospođe prišle i rekle kako je u tramvaju neki divljak koji me želi ubiti, prebiti kad izađem iz tramvaja jer, kako kaže, "šahovnici nije mjesto u Sarajevu", "mrzi Hrvate", "otkud mi hrabrost, treba me ubiti...", opisala je svoje šokantno iskustvo skijašica Sedina Muhibić (27).

Na Facebooku je otkrila kako je napadnuta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, a povod su bile kockice koje je imala na sebi.

⛔Jakna s kockicama 🇭🇷 u Sarajevu!⛔- ..još sam pod utiscima onoga što se večeras desilo... U skoro punom tramvaju... Objavljuje Seddina Bosna u Ponedjeljak, 14. siječnja 2019.

- Imam pravo svoju jaknu obući kad hoću i gdje hoću, pa i u Sarajevu. Danas je bilo hladno i svi znate da su se i snijeg i kiša smjenjivali... Zašto ne bih obukla najbolju jaknu koju imam? Nisam nacionalista i nikad neću biti, iako imam možda i više prava biti, nego taj divljak - napisala je Sedina, legenda Snježne kraljice, kako ju je prozvao Reno Fleiss. On joj je ponudio suradnju nakon što je na adresu Hrvatskog skijaškog saveza stiglo njezino pismo.

Osvojila ga je inspirativna priča djevojke koja se, iako je život nije nimalo mazio, sama izborila za sve. Priča o hrabrosti, upornosti, nevjerojatnoj snazi volje. Priča o djevojci kojoj je prva i najveća ljubav skijanje, koja je obožavala gledati Ivicu i Janicu i koja se 2017. godine odvažila na pothvat života.

Foto: Sedina Muhibić/Facebook

Uskočila među legende skijanja, radila na Snježnoj kraljici

Za 50. rođendan skijanja u Hrvatskoj odlučila je sjesti na autobus, doputovati iz Sarajeva u Zagreb i iskoristiti životnu priliku. U centru našeg glavnog grada na utrci legendi je preskočila ogradu i izborila se za fotografije s Janicom, Ivicom, Tinom Maze, Albertom Tombom,... Sutradan je otišla na Sljeme na Snježnu kraljicu. Iako karata za utrku više nije bilo za kupiti, čuvar ju je uspio "ugurati" uz stazu kada je čuo da je doputovala samo zbog toga. Taj joj je trenutak otvorio vrata prema hrvatskom skijanju.

[video: 1203381 / Sedina Muhibić]

- Opisala sam svoje iskustvo tamo i zamolila ih da iduće godine radim na skijaškim utrkama. Odmah su mi odgovorili. Tijekom godine smo održali kontakt. Prepoznali su tu moju ljubav i obećali su mi smještaj, prijevoz, honorar, sve. Tako sam 2018. išla tamo i bilo mi je odlično. Prošla sam cijelu organizaciju te imaju za cilj da me obuče da jednog dana i sama organiziram skijaške trke. Sad bih plakala, kad se sjetim. Sve, apsolutno sve sam prošla. Tek na kraju sam im rekla tko sam i da nemam roditelje - pričala je prošle godine Sedina.

Foto: Sedina Muhibić/Facebook

Roditelji su je napustili nakon rođenja

A njezina tužna priča počinje 1991. godine kada su je roditelji napustili. Rane godine je provela u Njemačkoj, a po završetku rata, kao petogodišnja djevojčica se vratila u SOS dječje selo u Sarajevu. Čitav život je izgradila sama. Nakon završene srednje škole je upisala studij pedagogije, a uz obrazovanje se bavila i sportom, trenirala je odbojku i skijanje, glumila,...

- Da nije rata bilo, možda bih i ja imala roditelje i porodicu, drugi život, pa opet ne mrzim, sretna sam, volim život, jer pojedinac ne čini populaciju. Oke mi je, možete me i ubiti, ali ja - Sarajka - muslimanka - ostajem pri svom, pa taman sama i jedina bila. I dalje s ponosom kockice moje drage će da me prate, jer su mi donijele najljepše trenutke života kao i super prijatelje. Svi koji su protiv toga, neka kockice broje, a ne moraju me ni pogledati više - dodala je Sadina u svojoj poruci na Facebooku.