NOVI 'POTRES'

U Unitedu nema mirnih dana: Amorimu se 'kuha' otkaz, a već je poznato i ime nasljednika

Piše HINA,
U Unitedu nema mirnih dana: Amorimu se 'kuha' otkaz, a već je poznato i ime nasljednika
Foto: David Klein/REUTERS

Amorimu ugovor s Unitedom istječe u lipnju 2027., ali on je izjavio da neće uzeti niti eura otpremnine u slučaju prijevremenog raskida suradnje

Bivši engleski izbornik Gareth Southgate (55) trebao bi naslijediti Rubena Amorima na trenerskoj klupi Manchester Uniteda, objavili su britanski mediji.  Najveći pojedinačni dioničar kluba i prvi čovjek nogometnih operacija u Unitedu Jim Ratcliffe, koji je u više navrata isticao da je portugalski trener dugoročno rješenje i da će on vratiti klub na staze slave, posljednjih je tjedana bio u kontaktu sa Southgateom. 

Dear England play
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Southgate je osam godina (2016.-2024.) bio uspješan izbornik Engleske (polufinale SP 2018., te dva finala EP-a 2021. i 2024.), a bez angažmana je od srpnja prošle godine. On je bio kandidat za trenersko mjesto "Crvenih vragova" i u studenome prošle godine, ali tada nije bio spreman prihvatiti trenerski posao koji zahtijeva svakodnevni angažman. 

NOVI ŠOK Novi poraz Manchester Uniteda, Ruben Amorim pred otkazom
Novi poraz Manchester Uniteda, Ruben Amorim pred otkazom

Osim Southgatea, kao kandidati za trenersku klupu Manchester Uniteda spominju se još strateg Crystal Palacea Austrijanac Oliver Glasner i Bask Andoni Iraola, koji vod Bournemouth.

OPET 'CRNA MAČKA' VIDEO Palace šokirao Liverpool i nanio mu prvi poraz, City s pet komada deklasirao Burnley
VIDEO Palace šokirao Liverpool i nanio mu prvi poraz, City s pet komada deklasirao Burnley

Britanski mediji navode kako je samo pitanje vremena kada će Ruben Amorim dobiti otkaz. Portugalac je u studenome prošle godine preuzeo kormilo kluba s Old Trafforda i pod njegovim vodstvom United nije uspio spojiti dvije uzastopne pobjede u Premier ligi, a u 34 prvenstvena susreta osvojio je tek 33 boda. I u novoj sezoni situacija je loša, nakon šest kola Premier lige United se nalazi na 14. mjestu sa sedam bodova.

Premier League - Brentford v Manchester United
Foto: David Klein/REUTERS

Amorimu ugovor s Unitedom istječe u lipnju 2027., ali on je izjavio da neće uzeti niti eura otpremnine u slučaju prijevremenog raskida suradnje.

Izgleda da čelnici Uniteda ne vjeruju da je portugalski trener toliko velikodušan te mu namjeravaju dati otkaz nakon 1. studenoga, kada bi iznos otpremnine bio znatno manji, tvrde britanski mediji. Ako bi mu uručili otkaz prije 1. studenoga, morali bi mu isplatiti blizu 14 milijuna eura otpremnine.

