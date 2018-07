U Vinkovcima nije znao primiti loptu, sad je kapetan Engleske

Primi loptu na prsa, izgubi duel i padne na travnjak. Pokuša uštopati nogom, lopta pobjegne od njega kao da ju je pomazio lopatom.

Odluči se na dribling, ispadne sporiji od puža...

Bože, pa ovaj visoki Englez pojma nema, pomislih gledajući utakmicu Engleske i Hrvatske u kvalifikacijama za U-21 Euro 2015. u Wolverhamptonu.

- Tko je ova loša reinkarnacija Petera Croucha - upitah tada prijatelja, solidnog poznavatelja engleskih nogometnih prilika.

- Nekakav Harry Kane iz Tottenhama, pa taj ni u Football Manageru nije talent! Onda znaš koliko je sati - reče mi on.

Okej, registrirah Kanea kao šeprtljavog mediokriteta, iako nam je tu utakmicu u Wolverhamptonu zabio gol. Zabijali su i lošiji od njega, rekoh kolegi, a Englezi su tu utakmicu s(p)retno dobili 2-1. Tada je sve oduševio Saido Berahino, njegov kolega iz napada.

Uzvrat se četiri dana kasnije igrao u Vinkovcima, a mladi Vatreni Nenada Gračana odlučno su krenuli u napad za odlazak na Euro.

- Opet ovaj štrkljavac Kane, pa uzimamo ovo s hendikepom - rekoh prijatelju pri ulasku na stadion.

- Igrač manje, kažem ti, smiju mu se na Otoku - reče on, kao da smo se natjecali u tome tko će, ispostavit će se, lupiti veću glupost.

Prvi duel, Kane opet nesiguran, daleko od lopte. Sljedeća akcija, opet je posvađan s loptom, odbija mu se od noge i bježi u naš posjed. Zatim ne stiže na dobar centaršut... S druge strane, Berahino - sjajan. Sve ga ide...

- Nije ni čudo što u Football Manageru ima profil u rangu 2. HNL - nastavih s naslađivanjem, misleći da nešto znam.

Stvari ipak nisu dobro završile po Hrvatsku, iako je Kane bio, u najbolju ruku, tek prosječan.

Na kraju je asistirao za pobjedu Engleza pa njegov učinak u dvije utakmice s Hrvatskom (gol i asistencija) ruši kolegine i moje ideje.

Svejedno, ostao je dojam kako taj visoki mršavi napadač nije ništa posebno.

U toj utakmici od današnjih Vatrenih sudjelovali su Ante Rebić, Marko Pjaca, Filip Bradarić i Dominik Livaković, dok je Engleze vodio današnji izbornik Gareth Southgate.

Da je netko pitao nas dvojicu za postavljanje koeficijenta na to da će Kane tri godine kasnije postati kapetanom Engleske, mi bi rekli - piši milijun ako može, koji Kane?!

Oh, kako smo se prevarili...

Četiri godine poslije Vinkovaca, Kane će opet napasti Hrvatsku. Kao kapetan Engleske, kao glavna faca te momčadi koja zajedno vrijedi više nego četiri naša najskuplja nogometaša prema Transfermarktu.

Nebeska cijena Zlatne kopačke

Tottenhamov majstor cijeni se na 150 milijuna eura, a zbroj cijena Ivana Rakitića (50 mil. €), Ivana Perišića (40 mil. €), Matea Kovačića (30 mil. €) i Andreja Kramarića (27 mil. €) čini za tri milijuna eura manju sumu od vrijednosti Kanea, trenutno prvog strijelca Mundijala.

Ta mršava 'šeprtlja' utrpala je šest golova i vjerojatno je osvajač Zlatne kopačke. Dostići ga eventualno može belgijski gorostas Romelu Lukaku (ima četiri gola na kontu) čija je reprezentacija, baš kao i Engleska, do kraja u turniru.

Tri gola manje imaju Francuzi Kylian Mbappé i Antoine Griezmann, no teško je vjerovati da će u dvije utakmice nadoknaditi ovaj 'minus'. Uoči Rusije kvota da će Kane biti prvi strijelac turnira bila je, vjerovali ili ne - 17!

A riječ je o čovjeku koji je u zadnjih pet Premiership sezona u dresu Tottenhama zabio nevjerojatnih 115 golova. Dvaput je bio najbolji strijelac lige, a nakon što je to prvi put uspio 2016. (25 golova u sezoni), karizmatični Englezi nazvali su ga čudom za jednu sezonu (one season wonder).

Morao je Harry u tri godine proći put od trnja do zvijezda da bude ono što je danas - ponajbolji centarfor svijeta.

Vratimo se još malo na Football Manager, englesku umotvorinu na kojoj je velika većina muške populacije vječno zahvalna.

Otkriće u rangu kotača ili vatre, ako mene pitate.

To je igrica koja ima određen utjecaj na stvaran svijet nogometa, budući da mnogi koriste njene podatke u skautingu igrača. Njihova preciznost pri procjeni igrača prilično je pouzdana, no znaju imati i poneki strašan kiks.

Football Manager fijasko

Njihov najveći fijasko je Harry Kane. Procijenili su ga kao osrednje talentiranog igrača pa kasnije priznali da im je to najveća greška ikad.

- Uh, Harry Kane, tu smo grdno pogriješili! Uvijek smo ga pratili, ali nismo dobro procijenili. Moram mu se osobno ispričati zato što smo krivo postavili stvari oko njega. Dugo je bio posuđivan niželigašima i mislili smo kako on nema dovoljan potencijal za velike stvari. Mi imamo prosjek pogrešaka 0.5% i baš je on zapao tu - započeo je glavni čovjek Sports Interactivea, proizvođača igrice, Miles Jacobsen.

Kasnije je otkrio kako mu je Harry poručio da je poslije toga tek zapeo s treninzima. E, baš im je pokazao!

U intervju prije dvije godine, kad je postalo jasno da je zvijezda, medije je zanimalo kakvim životom živi izvan onog nogometnog.

Svoju djevojku Katie Goodland upoznao je još u ranim školskim danima, a početkom siječnja dobili su curicu.

- Odrastali smo zajedno, išli u školu skupa. Ona je pratila cijelu moju karijeru. Vidjela je koliko se sve može oteti kontroli, mi živimo običnim životom. Najviše uživamo šetajući naše pse - rekao je Kane.

Dosadan tip

Kažu, živi poput umirovljenika.

Harry nije fan alkohola, izlasci ga također ne zanimaju. Slobodno vrijeme troši na golf. Pomalo atipično za nekog tko u sebi ima irske krvi.

Iako je rođen u Londonu, njegova obitelj doselila se iz irskog Galwaya, a Kane je u mlađim selekcijama bio dio Arsenalove škole nogometa. Bilo mu je devet godina i tamo su ga otpustili poslije samo godinu dana.

Više od deset godina kasnije, Arsene Wenger počeo se hvatati za glavu. Pa, kako je moguće? Igrao mu je kojekakav Aliadiere, tukao se opasan novac za Jeffersa, bilo je tu još 'failova'. I Kanea otpuste samo poslije godinu dana...

U srpnju 2009. potpisuje stipendijski ugovor s Tottenhamom. Igrajući za juniore zabio je 18 golova u 22 utakmice i već godinu kasnije dobiva profesionalan ugovor. Debitirao je u Liga kupu, ali za snažnu seniorsku konkurenciju još nije bio spreman.

- Kad je došao u juniorsku selekciju sa 15 godina, pokazao je smisao za nogomet, ali bio je premršav. Kretao se nekako čudno, nezgodno. Kao da se bojao. Ma, bio je nezgrapan. Ali, kad smo ga gledali podrobnije, shvatili smo da ima niz sposobnosti. Ima sjajnu tehniku, iznenadio je ljude koliko je znao s loptom. Taktički je vrlo fleksibilan i često je igrao u veznom redu. Sjećam se da jednom čak igrao zadnjeg veznog, ispred obrane - rekao je njegov bivši trener iz mlađih selekcija Alex Inglethorpe.

Harry nije bio posebno fizički snažan, niti previše eksplozivan i brz. Mučio se čak i u juniorima. Izvlačio ga je tek 'svileni dodir' s loptom, taj nogometni talent.

I danas dok ga gledate na vrhuncu moći, lijepo se osjeti lakoća u igri, njegovi golovi djeluju prilično jednostavno, umjetnički.

'One season wonder'

Uslijedile su posudbe u Leyton Orient, Millwall, Norwich i Leicester gdje je u tri godine zabio 14 golova kroz 56 nastupa. Možda je zato Miles Jacobsen procijenio kako Kane ipak nije nešto posebno da bi ga se etiketiralo kao 'wonderkida'.

Nije mu teško padalo, važno je bilo da se razvija. Prvenstveno fizički da stasa, a gdje pronaći bolji poligon za to od 'krkljanca' u Championshipu i njegovih 46 žestokih kola u sezoni.

- Ono što mogu reći za njega, no nažalost ne i za većinu mladih igrača, to je da on ima strast za nogometom. On obožava nogomet, voli igrati i voli zabijati golove - govorio je također jedan od njegovih bivših trenera, Clive Allen.

Kaneova eksplozija počinje 2014. Postaje prvotimac Tottenhama i u 34 utakmice zabija 21 gol. Englezi, pomalo čudni kakvi i jesu, nadjenuli su mu nadimak 'one season wonder'.

Sve nakon toga je novija povijest.

Oh, kako su se prevarili... Kao dvojica mladih, naivnih laika iz Hrvatske u Vinkovcima.

