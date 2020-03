Melnjak je u uniformi izašao na teren: Bilo nam je malo čudno

Znate koliko Turska cijeni svoju vojsku, a kako su im u sukobu sa Sirijom poginuli vojnici, u klubu su im na taj način željeli odati počast, započeo je Dario Melnjak (27), lijevi bek hrvatske reprezentacije i turskog Rizespora. Nije bilo uobičajeno vidjeti tako nešto na nogometnom travnjaku, ali momčad koja je smještena u gradu nedaleko granice s Gruzijom, nije se bunila na odluku uprave koja je odlučila kako će kod intoniranja himne prije utakmice sa Alanyasporom (1-1) nogometaši Rizespora istrčati u vojnim odorama.

- Zagrijavali smo se u majicama sa turskom zastavom, a malo nam je bilo čudno i neobično što su nas vojne odore i kape čekale za izlazak na teren, ali sve smo odradili jer tu ljudima takve stvari puno znače. I predsjednik kluba je na tribini bio u vojničkoj odori i kapi, tako da smo sve odradili iz poštovanja - razjasnio je neobičnu situaciju hrvatski reprezentativac.

Njegova se momčad odlično je krenula u prvenstvo sa dvije pobjede i dva remija, ali danas se nalaze na 14. mjestu (od 18) turskog prvenstva te se sa 25 bodova nalaze u neobičnoj situaciji jer primjerice deseti Denizlispor ima samo dva boda više (26), dok Kasimpasa u zoni ispadanja ima dva boda manje (23).

- Dobro smo krenuli, ali počeli smo gubiti bodove i svaki put kad je izgledalo kao da će krenuti smo malo zastali. Zato se i dogodila promjena na trenerskoj klupi i sad to izgleda mnogo bolje. Iako smo protiv Alanyaspora odigrali loše prvo poluvrijeme na kraju smo uzeli bod, a mogli smo i pobijediti. No, što je, tu je, idemo dalje i borimo se u teškoj situaciji. Bodovna razlika između desetog mjesta i zone ispadanja nam je samo poticaj za dalje. Pod novim trenerom osjećamo se puno bolje i to će se vidjeti u sljedećim susretima - jasan je lijevi bek.

Nogometaš iz Krkanca kraj Varaždina ne strahuje od problema s migrantima, ipak se njegov grad nalazi daleko od mjesta događaja. s druge strane, bratić je Marka Roga (24) koji igra u Cagliariju u Italiji gdje su u ligi veliki problemi zbog epidemije korona virusa. No, Cagliari se nalazi na Sardiniji koja je daleko od sjevera Italije i žarišta korona virusa.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ma Marko je dobro, daleko je od svega, ali je nezgodna situacija s odigravanjem utakmica kad se sve to rasplamsalo. I ja sam malo razmišljao o tome što bi bilo da se ja zarazim korona virusom i zapravo bi me bilo strah za starije članove obitelji ako bi kojim slučajem bio kod kuće. No, nadam se da će Talijani sve staviti pod kontrolu jer koliko čitam, kod nas su te stvari pod dobrom kontrolom.

Katarski turnir kao dokazivanje za Euro

Bratić Marko je prije njega bio u reprezentaciji, a od lipnja prošle godine zajedno se nalaze na popisima Zlatka Dalića. No, ovaj je put Marko Rog dobio pretpoziv dok je Dario pozvan za poziciju lijevog beka zajedno sa Bornom Barišićem (27). Prilika je to da se dokaže izborniku u borbi za odlazak na Euro jer mu se konkurent Domagoj Bradarić (20) u Lilleu također polako vraća u formu nakon ozljede.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL .

- U utakmicama protiv Tunisa i Gruzije očekivao sam više od samog sebe, ali razumijem da su to bile prve utakmice te da je taj dio prilagodbe iza mene. Dobro je da Borna i ja imamo konkurenciju poput Bradarića koji je odličan igrač, a s tim samo možemo biti još bolji. S druge strane, Borna je ove sezone odličan, ima dosta golova i asistencija, a ja ću se boriti za svoje mjesto te se nadam i dokazati za odlazak na Euro - rekao je Melnjak koji je u 25 nastupa zabio tri gola i podijelio tri asistencije za turski klub te se osvrnuo na prijateljski turnir u Kataru:

- Drago mi je da igramo protiv Švicarske i Portugala jer su to ipak jači igrači nego oni iz Tunisa i Gruzije pa će to samo biti dodatna prilika i poticaj da pokažem što mogu - kratku je i jasnu poruku poslao Dario Melnjak.