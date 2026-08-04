Obavijesti

Sport

Komentari 4
VIDEO S MAKSIMIRA

UBOJITI DINAMO Pogledajte dva gola Kaunu u tri minute!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
UBOJITI DINAMO Pogledajte dva gola Kaunu u tri minute!
Foto: MAXSport/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 2-0 Dinamo je u tri minute slomio Kauno Žalgiris: Zajc je zabio s 25 metara, a McKenna odmah potom povećao na 2:0

Admiral

Nakon pola sata odolijevanja gostiju, tijekom kojih nisu uputili ni udarac prema golu, Dinamo je poveo protiv Kauno Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka u 31. minuti. Bila je to akcija u tri poteza, a samo dvije minute poslije stigao je i drugi.

Prvo je Mateo Lisica s desne strane dao do Luke Stojkovića koji je produžio do Mihe Zajca, a Slovenac je opalio s 25 metara po golu. Loptu je pokušao obraniti gostujući kapetan Tomas Švedkauskas, ali je ona od stative završila u golu. Zajc je tako nastavio sjajan golgeterski učinak jer je zabio i Thunu u prošloj fazi na gostovanju za remi 1-1.

Tek što se krenulo s centra Dinamo je izborio korner pa zabio novi gol. Izveo ga je Zajc, ubacio je Matteo Pérez Vinlöf, a na 10-11 metara bez zadrške pucao Scott McKenna i od noge Kaunova napadača Aminea Benchaiba sretno pronašao malu mrežicu. Njemu je to treći gol u 45. nastupu za Dinamo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Real izvisio astronomsku cijenu za Vinija, Francuzi potvrdili posao Dinama
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real izvisio astronomsku cijenu za Vinija, Francuzi potvrdili posao Dinama

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026