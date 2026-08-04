UBOJITI DINAMO Pogledajte dva gola Kaunu u tri minute!

Nakon pola sata odolijevanja gostiju, tijekom kojih nisu uputili ni udarac prema golu, Dinamo je poveo protiv Kauno Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka u 31. minuti. Bila je to akcija u tri poteza, a samo dvije minute poslije stigao je i drugi.

Prvo je Mateo Lisica s desne strane dao do Luke Stojkovića koji je produžio do Mihe Zajca, a Slovenac je opalio s 25 metara po golu. Loptu je pokušao obraniti gostujući kapetan Tomas Švedkauskas, ali je ona od stative završila u golu. Zajc je tako nastavio sjajan golgeterski učinak jer je zabio i Thunu u prošloj fazi na gostovanju za remi 1-1.

Tek što se krenulo s centra Dinamo je izborio korner pa zabio novi gol. Izveo ga je Zajc, ubacio je Matteo Pérez Vinlöf, a na 10-11 metara bez zadrške pucao Scott McKenna i od noge Kaunova napadača Aminea Benchaiba sretno pronašao malu mrežicu. Njemu je to treći gol u 45. nastupu za Dinamo.