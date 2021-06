Perišić je spustio glavom, a Nikola Vlašić (23), da - onaj mali što je u dresu Omladinca sam riješio Hajduk kao dijete, hladno je zabio i proslavio gol te ga vjerojatno posvetio supruzi Ani i djetetu koje je na putu. Brzo je odrastao, formirao se kao osoba i nogometaš, a tko zna što ga tek čeka jer je tek na startu karijere.

Kao dijete je trenirao u Adriaticu, a tamo mu je trener bio Nikša Kekezović (42), Big Brother zvijezda. Nikolu je trenirao kad je imao osam godina u NK Omladinac Vranjic.

POGLEDAJTE VIDEO: Osmogodišnji Nikola

- Doveo ga je otac Joško i to pamtim kao da je bilo jučer. Rekao je: "Dajem ti Nikolu u ruke i samo ga pusti nek se slobodno razvija i bez ikakvog pritiska". Znači samo neka gušta u nogometu, kao što je pravi put, jer danas kad vidiš roditelje pune ambicija, najbitnije je da djeca guštaju u nogometu, bez pritiska trenera i roditelja - kaže Nikša.

Za Nikolu kaže da je od malih nogu pokazivao izvanserijski talent.

- Bio je jako uporan. Svi su znali da je iz poznate obitelji, ali to se nije osjetilo na Nikoli. Od malena je bio kao svako drugo dijete, čak je više radio nego ostali. Vidjela se ta jedna radna etika kod njega. Osim talenta imao je odlične radne navike - priča Nikša.

Prepričao nam je i jednu zgodu koju, kaže, otac Joško i danas priča kad se sretnu na istoj plaži u Splitu i popiju kavu.

- Otac Joško je dosta Nikolu snimao kamerom i ima na YouTubeu baš jedan video gdje Nikola kao osmogodišnjak, bili smo na turniru u Zagrebu, na Kustošiji, koji je neslužbeno prvenstvo Hrvatske za taj mali uzrast. U jednoj utakmici gubili smo 2-0 baš protiv Hajduka. I Nikola uzima stvar u svoje noge, odnosno ruke, i on izvede jednu akciju s obje noge. Jedan gol zabio je desnom, drugi lijevom nogom, i tako zabije za 2-2. Ja kao trener koji trebam biti u trenerskom prostoru nisam mogao izdržati i ja utrčim do pola terena i zagrlio ga i dignuo u zrak. Otac Joško uvijek priča tu zgodu, to mu je bilo jako simpatično, to da je jedan trener srčan – kaže Nikša.

Kad se sretnu Nikola mu i danas govori na "Vi".

- Kaže mi "Dobar dan, treneru, kako ste" - smije se Nikša.

Postao je nogometna zvijezda, ali ostao 'prizemljen', prirodan, opušten i skroman. Kod njega nema gluma, samo talent i mnogo rada kojeg je brusio s ocem Joškom

- Jednom zgodom bio sam u posjeti kod Vlašića, Nikola je bio još mali, nije imao ni dvije godine. Joško ga je držao između nogu, i on se na sve načine pokušavao izvući. Možda to tada nisam smatrao nečim posebnim, ali sada sam svjestan kako je i to bio dio treninga koje je Nikola prolazio od najranije dobi, dio koji je Joško planirao i provodio daleko od očiju javnosti - ispričao nam je prijatelj obitelji Vlašić.

- Joško je inteligentan čovjek, izabrao je ono što je u tom trenutku za maloga bilo najbolje. Njemu kapa do poda, u pravo vrijeme je sve radio, i ovo je rezultat tog rada. Ne bih želio umanjiti vrijednost drugih, ali Nikola je Joškov projekt koji je izgurao od početka do kraja. Dobro, ne baš do kraja, Nikola je sad na nivou u kome su se i iskusniji od njega teško snašli - kaže Vulić, koji je s Nikolom radio na svladavanju elementarne tehnike.

Nikola je trenirao u spomenutom Omladincu iz Vranjica, a tamo je školu nogometa vodio Franko Bogdan.

- Nikola je u početku krenuo sa svojim godištem, 1997., ali je toliko bio dominantan da su ga odmah morali prebaciti sa starijima. On bi dao na turniru po 50-60 golova, dali bi loptu njemu i svi bi gledali što radi - prisjetio se Bogdan, koji nam je otkrio i anegdotu s prvog gostovanja u Zagrebu.

- Imali su osam, devet godina, ne više i prvi put smo ih odveli na gostovanje. Nekima je to bio i prvi odlazak od kuće. Spremili smo ih na spavanje, oni su bili na katu, mi kat ispod njih. U 3 ujutro probudila me buka i vika, pa sam potrčao vidjeti što se događa s djecom. Kad sam ušao u njihovu sobu, imao sam što vidjeti, oni su svi već bili obučeni i spremni za utakmicu. U tri ujutro!? Malo po malo su rasli i stasavali, pobjeđivali Dinamo s Halilovićem u Međugorju, pa Zvezdu i Partizana u Banja Luci. Tada je Joško prvi put popio rakiju u životu. Morao je, svi su htjeli nazdraviti za njegovog sina koji je bio tako dobar. Ne znam je li popio još koju nakon toga, ha, ha, ha, ha...

Čudo od djeteta više nije dijete, već će i sam postati otac. Tata, odnosno uskoro i djed Joško, odradio je odličan posao uz upornost svog sina i doveo ga na najveću svjetsku scenu. Nikola je bio jako dobar u dresu moskovskog CSKA, a tko zna gdje će završiti nakon ovog Eura...