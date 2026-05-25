Ude uoči EP-a: Da se turnir ne održava u Zagrebu, ja bih već bio na operacijskom stolu...

Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu održava se od 13. do 23. kolovoza te je podijeljeno u dva djela, od 13. do 16. kolovoza traje ženski dio, a od 19. do 23. kolovoza muški dio natjecanja. Hrvatski gimnastičari ovaj su ponedjeljak u Zagrebu otkrili očekivanja uoči velikog natjecanja u Lijepoj Našoj.

Tijana Korent prošlo Europsko prvenstvo bila je na pragu finala, završila je 12. Otkrila je očekivanja od nadolazećeg natjecanja.

- Prošlo Europsko prvenstvo bilo je vrlo uspješno za mene, nadam se da će ovo biti jednako, ako ne i bolje. Dati ću sve od sebe da se to ostvari, imamo još dovoljno vremena za pripremu. Ogledna natjecanja za pripreme za EP smo odradili. Zadovoljna sam trenutačnom formom, imam mogućnosti za popravak.

Na Challenge Svjetskom kupu osvojila je brončanu medalju, a njezina karijera duga je gotovo 30 godina.

- Sretna sam i ponosna zbog dugovječnošću svoje karijere jer znam koliko je to teško i naporno. Dajem sve od sebe da ona što duže traje.

Korent se prisjetila početaka u gimnastici.

- To je bilo u maloj, staroj dvorani u kojoj sam se zaljubila u gimnastiku zbog svoje tadašnje trenerice i cura koje sam vidjela da treniraju koje su tada za mene radile čudesa. Nadam se da će ovo prvenstvo pridonijeti popularizaciji gimnastike i da će se više djece početi baviti gimnastikom.

Christina Zwicker također će predstavljati Hrvatsku na prvenstvu, a rođena Zagrepčanka ima dodatan motiv.

- Jedva čekam prvenstvo u Zagrebu koji je moji rodni grad. Na Svjetskom kupu u Osijeku nastupila sam pet puta i to mi je jedno od dražih natjecanja i mislim da će u Zagrebu biti još posebnije. Voljela bi nastupit u višeboju jer smatram to pravom gimnastikom i draže mi je pokazati sve što znam na više sprava, a ne na samo jednoj. Greda je više mentalna igra, a višeboj pokazuješ svoju pravu kvalitetu.

- Podrška obitelji i prijatelja na tribinama će mi olakšati i puno će mi značiti to što mogu biti uživo na natjecanju jer to često nije slučaj - rekla je.

Jedan od naših najtrofejnijih gimnastičara Filip Ude uskoro će proslaviti 40. rođendan, ali turnir u Zagrebu posebno ga je motivirao da nastupi pred domaćom publikom.

- Konačno da se nakon 33 godine moje karijere Europsko prvenstvo održava u Zagrebu jer da nije tako ja bih već bio na operacijskom stolu. Moram operirati rame, ali ću riskirati u ova tri mjeseca i praktički pogoršati još veću ozljedu. Sam sebi sam obećao nastup na EP, kako sam već rekao prije, makar s jednom rukom. Nadam se da se to neće dogoditi i da će rame izdržati te da ću biti u najboljoj formi. Počeo sam sa treninzima i terapijama. Nadam se da rame neće razletjeti prije kvalifikacija, prije 19. kolovoza. Zapisao sam si na hladnjak da moram do onda izdržati. Svaki dan je nova borba, ali vjerujem da ću to ostvariti - rekao je osvajač olimpijskog srebra iz 2008.

Otkrio je i koji mu je cilj na Europskom prvenstvu.

- Već sam rekao da će me lopatom micati s konja iz dvorane van, rekao je kroz smijeh Ude. Uskoro ću proslaviti okrugli 40. rođendan i nadam se da će ove godine sve sjesti na svoje mjesto. San je finale pred domaćom publikom.

- Za mene je to jako važno natjecanje zato što je to prvi moj nastup za reprezentaciju Hrvatske i prvo moje natjecanje nakon duge stanke. Pripremamo se još od početka godine i nadam se da ću pokazati dobre rezultate, izjavio je Illia Kovtun, mladi Ukrajinac koji je lani dobio hrvatsko državljanstvo. Kovtun je, inače, višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak.

Aurel Benović također je bio prisutan te je otkrio njegova očekivanja i cilj od prvenstva.

- Ozljede me nikako ne zaobilaze, ali uspjeli smo to sanirati prije Svjetskih kupova. Početkom godine sam se ozlijedio, ali sad je to bolje. Cilj je prije svega sačuvati zdravlje pogotovo uoči EP-a u Zagrebu.

Benović je imao sjajan nastup na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., a mladi hrvatski gimnastičar napomenuo je kako mu to ne stvara pritisak uoči prvenstva u Zagrebu.

- Navikao sam se kroz karijeru nositi se s pritiskom, to mi je prije vjetar u leđa. Najviše očekujem od samog sebe i sam sebi sam najveći neprijatelj. Osvojiti medalju pred domaćom publikom bio bi poseban osjećaj.

Na konferenciji je bio i predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik. Otkrio je neke povijesne podatke.

- Imamo povijesno Europsko prvenstvo u Zagrebu, nikad više nije bilo prijavljenih sportaša. Prijavilo se čak 670 sportaša iz ukupno 44 zemlje. Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ali ovog puta europsku. To je plod fantastične organizacije Svjetskog kupa u Osijeku koji se održava već 17 godina. Velik dio ekipe smo angažirali na ovom prvenstvu. Između ostalog prvi put u povijesti imamo nagradni fond za sportaše i za trenere te se nadam da će to biti jedna od prekretnica na europskoj razini. Na svjetskoj razini imamo najveći fond u svijetu, a samim time su rezultati iznad toga.

- Ovo je Europsko prvenstvo je ujedno kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo pa mu to daje još jednu težinu. To je najveće prvenstvo koje je Hrvatski gimnastički savez imao u nešto više od 120 godina postojanja. Osobno sam sretan zbog toga kao sportaš jer sam to priželjkivao, ali drago mi je da sam to omogućio drugima. Svi naši sportaši se žele iskazati pred domaćom publikom, ne volim stavljat pritisak na kolege sportaše, ali smatram da bi ovo prvenstvo osim organizacijski moglo biti i rezultatski najbolje.

- Organizacija turnira nema samo sportski značaj nego i gospodarski te turistički jer promovira Hrvatsku. Ovim putem bi se zahvalio Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta, Gradu Zagrebu i našim sponzorima.

Možnik je otkrio kako će predstaviti i novu granu gimnastike.

- Uz prvenstvo, imat ćemo dodatne sadržaje poput znanstveno-stručne konferencije Smarty Gymnastics u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkim fakultetom gdje spajamo akademsku zajednicu i stručnjake.

- Također ćemo predstaviti novu granu gimnastike, parkour koji će biti prezentiran ispred Arene te će se svi moći okušati u tome. Smanjili smo kapacitet Arene na pet tisuća zbog dvorane za trening. Ulaznice su već u prodaji. Očekujemo i puno stranih gostiju jer je gimnastika gledan sport na svjetskoj razini. Pozivam sve da dođu i podrže naše sportaše i sportašice.

- Ovo je najveće gimnastičko natjecanje u posljednjih 40 godina u Zagrebu. Bit će to prilika za mlade sportaše da dođu u Arenu, uživo poprate nastupe najboljih europskih gimnastičarki i gimnastičara i da svoj daljnji cilj i razvoj u životu usmjere prema sportu. Osim u sportskom, veliki je značaj ovoga natjecanja i u turističkom smislu“, naveo je Marko Bošnjak, zamjenik pročelnika za razvoj i promicanje sporta pri Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba.