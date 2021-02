Radujemo se utakmici, želimo uživati u ovom derbiju. Drugi derbi zaredom, već u sljedećem kolu dolazi i Rijeka, što nam je treći derbi. Želimo apsolvirati sva tri ova derbija i sve ovo što dolazi poslije toga. Sve te utakmice maju istu važnost. Priprema za utakmicu je kao za svaku drugu utakmicu, rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica na posljednjoj presici uoči utakmice protiv Dinama.

Osječani će nakon poslijepodnevnog treninga otputovati u Zagreb gdje ih u subotu od 17.30 čeka veliki derbi za prvo mjesto protiv trenutnog lidera prvenstva.

Dvadeset kola je iza nas u Prvoj HNL, a nakon duljeg vremena Dinamo nije sam na vrhu. Nenad Bjelica je po dolasku u Osijek najavio borbu za naslov u sljedećih nekoliko godina, a cilj bi mogao ispuniti već ove sezone. Iako je prema mnogima ovo dvoboj koji bi mogao odrediti daljnji tijek prvenstva, za Bjelicu je ovo samo još jedna utakmica u nizu. Dinamo je pobjeđivao dvaput na Maksimiru, jednom kao igrač Osijeka 2000. godine, a drugi put kao trener Austrije Beč u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

- Mi ne želimo praviti spektakl, pripremamo se kao za svaku drugu utakmicu. Imamo 15 utakmica poslije toga, kakav god da bude rezultat sutra još ništa neće biti riješeno. Ne radimo ništa specijalno, šaljem igračima samo poruku da daju svoj maksimum. Pritisci su veći, ja sam naviknuo na velike i teške utakmice u kojima je jako puno toga u igri. Ovdje je nešto više u igri, ali i poslije toga ćemo morati osvajati bodove i pobjeđivati. Treba nam puno discipline i agresivnosti. Velika volja koja sigurno neće izostati. 11 raspoloženih igrača na terenu, igramo protiv protivnika koji ima odličnu ekipu i pojedince, favorit je, prvi je na tablici. Težak je izazov, ali vjerujem da možemo ponoviti ono što je ponovila moja generacija 2000. ili ono što sam napravio s Austrijom Beč prije nekoliko godina.

Osijek ima u prvenstvu šest pobjeda zaredom. Bjelica je donio momčadi pobjednički mentalitet, ali i betonsku obranu. Bijelo-plavi imaju zasad najbolju obranu HNL-a jer su primili samo 15 golova u dvadeset utakmica, uvjerljivo najmanje u ligi. S druge strane, Dinamo je zabio uvjerljivo najviše, čak 51 gol.

- Što se tiče defenzivne stabilnosti, jako radimo na tome kao cijela momčad. Naša obrambena četvorka ima svoje automatizme koji se treniraju svakog tjedna. Tko god istrči, svako od njih zna gdje treba stajati. Ako se to poštuje, onda možete imati rezultate kakve mi imamo. No to nije rezultat samo naše četvorice u obrani i golmana koji je sjajan, već rezultat igre cijele momčadi. Cijela momčad brani i cijela napada, samo tako možemo do vrhunskog rezultata. Što novo da kažem o Petkoviću i Gavranoviću? To su vrhunski igrači koji to pokazuju u zadnjih nekoliko sezona. Hoćemo li ih vidjeti zajedno u igri to ne znam, u Osijeku su igrali u 4-4-2 romb s njima dvojicom u napadu. Hoće li opet tako igrati, ne znam, ali bit ćemo spremni na sve.

Bjelica ima širok roster, ali ozljede su pogodile njegovu momčad pa bi tako mogao bez petorice na Maksimir.

- Stanje u svlačionici je sjajno nakon zadnjih pobjeda. Imamo problema s određenim igračima. Topčagić je u ponedjeljak operiran, Ndockyt i Grezda nisu na raspolaganju, Jurčević i Žaper imaju mišićnih problema, a vjerojatno ni oni neće biti spremni za nastup. Ostali igrači su spremni. Ukrajinac Jevhen Čeberko koji je došao je stekao pravo nastupa, u dosta je dobrom stanju, prije toga je bio u trenažnom procesu s LASK-om. Prakse mu nedostaje, ali bit će na raspolaganju. Vidjet ćemo kako ćemo ga koristiti.

Kako komentira raspuštanje sudačke organizacije i 'udruživanje' Rijeke i Dinama protiv sudaca?

- Mi smo fokusirani samo na sebe. Na temu sudaca smo dali svoje mišljenje i ne želimo ništa komentirati. Imamo povjerenje u svakog suca koji nam sudi i povjerenje u sustav. Grešaka će uvijek biti i u korist i na našu štetu, ali to treba stojećki prihvatiti i biti dostojanstven. Ne želim komentirati njihovo udruživanje i njihove komentare, to nas samo motivira da budemo još jači i motiviraniji za sljedeću utakmicu, ovu u Zagrebu, ali i za sve ostale.

Tijekom trenerske karijere Bjelica je došao do velikih pobjeda, a kaže da bi mu trijumf na Maksimiru bio jedan od najdražih.

- Bila bi mi jedna od najdražih pobjeda, ali imao sam dosta velikih pobjeda. Dalo bi nam još više samopouzdanja, tri boda više i to je to. Jako puno bodova je u igri, nitko nikad s 48 bodova nije bio prvak. Trebat će nam oko 80 bodova, ako ne i više. Treba gledati samo ovu utakmicu i izvući maksimum.

Osijek je u ovom prijelaznom roku doveo Matu Miloša i Petra Brleka, nedavno je stigao i Ukrajinac Čeberko, a šef Osječana je najavio još dva pojačanja.

- Radim na tome da dovedem jednog krilnog igrača i jednog napadača. Nadam se da ću do ponedjeljka realiziratim možda već i danas. Može još biti nekih izlaznih transfera, ali kada bude nešto službeno to ćemo vam i priopćiti.

I za kraj je poručio:

- Nedostaju nam navijači. Znamo koliko je bitna njihova podrška za ekipu. Lakše je sve s njima na stadionu. Zatvoren sam u kući, život mi je između kuće i posla, nemam previše dodira s navijačima. Ali preko medija i društvenih mreža osjetimo tu emociju i ljubav koju nam navijači daju. Vjerujem da to igrači osjećaju i da ćemo biti u stanju to vratiti na terenu završio je Bjelica.