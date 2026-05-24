Uefa bi mogla zabraniti susret Hajduka i Vojvodine u Europi

Navijače Hajduka i Vojvodine, ali i širu nogometnu javnost, zanima hoće li Uefa dopustiti njihov potencijalni susret u prvom pretkolu Europske lige. Zbog povijesti i tenzija, takvi se dvoboji često smatraju visokorizičnima, a odgovor na pitanje o mogućem ždrijebu ponudila je popularna stranica za nogometnu analitiku.

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Stranica "Football Meets Data" na društvenoj mreži X (bivši Twitter) detaljno je objasnila o čemu ovisi hoće li se kuglice s imenima hrvatskog i srpskog kluba moći naći u istom bubnju. Ključna je odluka Uefe hoće li koristiti takozvane podskupine prilikom ždrijeba. Ako se Uefa odluči za formiranje podskupina, gotovo je sigurno da će Hajduk i Vojvodina biti razdvojeni kako bi se izbjegao susret visokog rizika. Međutim, ako podskupina ne bude, onda je sve otvoreno i ždrijeb će biti potpuno slobodan.

Prethodnih sezona, kada je u prvom pretkolu Europske lige sudjelovalo 16 momčadi, postojale su dvije podskupine. No, u sezoni 2024./25., kada je, kao i ove godine, sudjelovalo 12 momčadi, podskupina nije bilo. Iako se čini da bi se Uefa mogla voditi tim presedanom i ponovno održati otvoreni ždrijeb.

*uz korištenje AI-ja