UEFA BIJESNA NA FIFU 'Prešli ste crvenu liniju! U nevjerici smo'

Američki nogometni reprezentativac Folarin Balogun postao je prvi nogometaš od uvođenja crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu 1970. koji je, odlukom Fifine disciplinske komisije, dobio pravo nastupa u prvoj idućoj utakmici, osmini finala koju SAD u noći na utorak igra protiv Belgije. Mnogi su osudili takvu odluku pod pritiskom politike, a njima se pridružila i Uefa.

Priopćenje krovne nogometne organizacije prenosimo u cijelosti:

"Jučerašnja odluka o suspenziji na probni rok od godinu dana automatske suspenzije od jedne utakmice nakon crvenog kartona dodijeljenog igraču Folarinu Balogunu prešla je crvenu liniju.

Nogomet, kao i svaki drugi sport, oslanja se na pravila koja su osnova za pošteno, iskreno i transparentno natjecanje. Ponekad su pravila otvorena za tumačenje. U ovom slučaju ne. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon crvenog kartona nije diskrecijska opcija i ne zahtijeva donošenje odluke nadležnog tijela. To je načelo ugrađeno u propise, koje ne može biti podložno iznimkama, a kamoli usred turnira gdje je nekoliko drugih igrača bilo u istoj situaciji i redovito odslužilo suspenziju.

Kada sigurnost pravila više nije zajamčena od strane njezinih čuvara, integritet igre je ugrožen, a kredibilitet natjecanja je potkopan. Isto tako, takva odluka stvara presedan na tekućem turniru, gdje će slične situacije sada zahtijevati jednak tretman, na štetu natjecanja.

Nogomet je najomiljeniji sport na svijetu jer je prekrasna igra i pouzdana jer se igra svugdje po istim pravilima. Turnir nikada nije potpuno samostalna igra i, ako je riječ o Svjetskom prvenstvu, on ima moć izazvati pozitivne ili negativne posljedice na igru ​​u cjelini.

Izražavamo nevjericu zbog takve neviđene, neshvatljive i neopravdane odluke."

Uefa se ranije usprotivila Fifinoj odredbi o obveznoj trominutnoj pauzi za hidrataciju na sredini prvog i drugog poluvremena rekavši kako je neće uvesti na utakmice Europskog prvenstva 2028., kao ni na utakmice Lige prvaka.