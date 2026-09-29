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Uefa će klubovima igrača koji su igrali u Ligi nacija podijeliti čak 31,5 milijuna eura! Evo zašto

Piše HINA,
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Uefa će klubovima igrača koji su igrali u Ligi nacija podijeliti čak 31,5 milijuna eura! Evo zašto
Foto: Manon Cruz
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UEFA dijeli 31,5 milijuna eura klubovima za igrače u Ligi nacija u sezoni 2024./25. Najveći dio kolača dobit će njemački prvoligaš Leipzig

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Uefa će raspodijeliti 31,5 milijuna eura klubovima koji su pustili svoje igrače da nastupe u sezoni 2024./25. Lige nacija, objavilo je u utorak krovno tijelo europskog nogometa. Ova isplata prva je u sklopu ciklusa Uefinog programa pogodnosti za klubove (Uefa Club Benefits Programme), koji je dio memoranduma o razumijevanju između Uefe i Europskih nogometnih klubova (EFC), organizacije koja predstavlja više od 800 klubova diljem Europe.

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Foto: JULIO MUNOZ/EPA

- Isplate su dio iznosa od 104 milijuna eura namijenjenog klubovima koji ustupaju igrače za Ligu nacija u sezonama 2024./25. i 2026./27. te za kvalifikacijski ciklus za Uefa Euro 2028., navodi se u priopćenju Uefe.

- Program obuhvaća 611 klubova iz svih Uefinih nacionalnih saveza, uključujući i nekoliko amaterskih klubova. Njemački RB Leipzig primit će najveću ukupnu naknadu u ovoj raspodjeli, u iznosu od približno 353.000 eura, za ustupanje 16 svojih igrača, dodaje se u priopćenju.

Portugal je pobijedio Španjolsku nakon izvođenja jedanaesteraca u finalu 2025. godine. Izdanje turnira Lige nacije za sezonu 2026./27. započelo je prošlog tjedna.

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