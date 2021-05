Uefa je spremna poduzeti ozbiljne sankcije protiv klubova koji i dalje nisu odustali od projekta zvanog Superliga!

Vijest je u eter emitirao ESPN pozivajući se na svoje izvore, a te sankcije mogle bi rezultirati dvogodišnjim izbacivanjdm iz Uefinih klupskih natjecanja.

Proteklih deset dana krovna europska nogometna organizacija provela je ozbiljne razgovore sa svih 12 klubova-osnivača Superlige kako bi našli zajednički jezik i zasad je to uspjela sa sedam klubova; Arsenalom, Atletico Madridom, Chelseajem, Liverpoolom, Manchester Cityjem, Manchester Unitedom i Tottenhamom.

Ostalih pet, a to su Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus i Milan i dalje ne žele odustati od projekta koji su zagovarali, a to znači da se kockaju s izbacivanjem iz Lige prvaka, rekosmo, na dvije godine.

Međutim, to bi se moglo pretvoriti u ozbiljnu pravnu bitku jer i Uefa i klubovi imaju svoje argumente. Ukoliko, pak, se još dva kluba priklone Uefi, a to je ukupno devet, projekt Superlige i formalno bi završio jer tako stoji u propisima te tvorevine. Upravo to sada nastoji učiniti Uefa u nagovoru još dva kluba. Inter je zasad najbliži kao osmi.

- Očita je razlika između engleskih klubova i preostalih šest. Englezi su se prvi povukli priznavši pogrešku - rekao je Uefin predsjednik Aleksander Čeferin.

- Podijelio bi ih u tri skupine; na Engleze, na Atletico, Milan i Inter i one koji misle da je Zemlja ravna ploča i da Superliga još uvijek postoji. Svi su odgovori, makar različito, ali svi će biti kažnjeni. Na koji način, to ćemo još vidjeti...

U prijevodu, nogometna se bitka za prevlast i dalje nastavlja...