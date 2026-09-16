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IPAK NEĆE BITI PRAZNE TRIBINE

Uefa dopustila iznimke: Englezi dobili 100 ulaznica za Rujevicu, 'vatrene' će bodriti djeca

Piše Domagoj Vugrinović,
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Uefa dopustila iznimke: Englezi dobili 100 ulaznica za Rujevicu, 'vatrene' će bodriti djeca
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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FA je objavio i pravila njihove dodjele. Prijaviti se mogu samo aktivni članovi navijačkog kluba za ciklus od 2026. do 2028. godine, a prednost će imati oni koji su dosad uživo pratili najviše utakmica reprezentacije

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Englesku na Rujevici u Ligi nacija, a utakmica će se zbog Uefine kazne igrati bez uobičajene podrške s tribina. Ipak, stadion neće biti potpuno prazan. Engleski nogometni savez dogovorio je s Uefom dolazak 100 svojih navijača, dok će HNS organizirati dolazak djece iz nogometnih škola.

Hrvatska će na ovoj utakmici odraditi kaznu igranja bez gledatelja zbog rasističkog vrijeđanja tijekom prošlog izdanja Lige nacija. Odrasli domaći navijači zato neće moći na stadion, no Englezi su dobili ograničen kontingent ulaznica za članove službenog navijačkog kluba England Supporters Travel Club.

Engleski savez objavio je i pravila njihove dodjele. Prijaviti se mogu samo aktivni članovi navijačkog kluba za ciklus od 2026. do 2028. godine, a prednost će imati oni koji su dosad uživo pratili najviše utakmica reprezentacije. Ulaznice se, dakle, neće dijeliti ždrijebom.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ulaznice su besplatne, ali odabrani navijači moraju uplatiti polog od 30 funti. Novac će im biti vraćen nakon dolaska na stadion, čime Engleski savez želi osigurati da dodijeljena mjesta ne ostanu prazna. Prijave traju do petka, 18. rujna, u podne. I na domaćoj strani postojat će iznimka. HNS je iskoristio mogućnost iz Uefina disciplinskog pravilnika prema kojoj na utakmicu bez gledatelja može organizirano i besplatno dovesti djecu do 14 godina. Dolazak polaznika nogometnih škola koordiniraju županijski nogometni savezi.

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Tako će na Rujevici biti mladih hrvatskih navijača i stotinjak engleskih, dok će odrasli hrvatski navijači utakmicu morati pratiti izvan stadiona.

Bit će to prva domaća utakmica Hrvatske pod vodstvom Slavena Bilića u novom izdanju Lige nacija. Prije Engleske, "vatrene" očekuju gostovanja kod Češke 26. rujna i Španjolske 29. rujna, a nakon susreta na Rujevici ponovno će igrati protiv Španjolske, 6. listopada.

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