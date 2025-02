Uefa drakonski kaznila Borac za nerede tijekom povijesne večeri

Borac iz Banje Luke u četvrtak je ispisao povijest bosanskohercegovačkog nogometa plasmanom u osminu finala Konferencijske lige. Prolaskom protiv Olimpije, postali su prva momčad u povijesti susjedne države koja je dogurala do osmine finala nekog europskog natjecanja. Već su saznali i protivnika koji ih ondje čeka, a to je bečki Rapid. No, uz mnogo dobrih vijesti, klub je primio i jednu lošu.

Uefa nije imala milosti te je zbog nereda na utakmici s Olimpijom u Banjoj Luci 13. veljače Disciplinska komisija kaznila bosanskohercegovačkog prvaka sa čak 54.125 eura. Prema izvještaju, Borac će platiti 16.000 eura zbog blokiranja prolaza na stadionu, 18.125 eura zbog ubacivanja predmeta na teren i dodatnih 20.000 eura zbog rasističkog ponašanja navijača. Osim toga, krovna europska nogometna organizacija odlučila je izdati i upozorenje da će smanjiti kapacitet na istočnoj tribini za iduću domaću utakmicu ako se navedeni izgredi nastave.

Zbog nereda utakmica je u nekoliko navrata bila prekinuta. Najprije u 69. minuti, kada su domaći huligani bakljama gađali protivničke igrače, a zatim u 85. minuti, nakon što su se navijači klubova međusobno gađali bakljama.

Ovo se odnosi na prvu utakmicu play-offa nokaut faze, no huligani Borca izazvali su izgrede i u uzvratu u Ljubljani. Zbog toga nije nemoguće da ih Uefa dodatno kazni te da već protiv Rapida 6. travnja igraju sa smanjenim kapacitetom stadiona.

