Drastična kazna Rebiću! Zbog crvenog ga nema pet utakmica

Ante Rebić isključen je na utakmici Europske lige između njegovog tadašnjeg kluba, frankfurtskog Eintrachta i francuskog Strasbourga (3-0) igranoj u kolovozu nakon grubog starta na golmana Matza Selsa i vrijeđanja službene osobe. Zbog toga mu je UEFA odredila čak pet europskih utakmica suspenzije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rebić je tada, u želji da dođe do lopte nogom po koljenu zakačio gostujućeg vratara Selsa, a sudac Grinfeld mu je pokazao izravni crveni karton.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Međutim, Rebićev sadašnji klub, AC Milan suspendiran je iz europskih natjecanja na godinu dana zbog kršenja financijskog fair-playa tako da ove sezone neće osjetiti kaznu. Ipak, mogli bi osjetiti posljedice kazne sljedeću sezonu, ako se kvalificiraju u neko od (tada će biti) tri europska natjecanja pod okriljem UEFA-e..

Naime, Rebić će ju morati odraditi bez obzira na klub u kojemu tada bude, a podsjetimo, s Milanom je tek ove sezone potpisao dvogodišnji ugovor o posudbi.

Ante Rebic has been given a five-match ban from UEFA competition matches for serious rough play and insulting a match official. pic.twitter.com/vQkNbBb7nv