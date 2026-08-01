Uefa je odgovorila Infantinu: Trenutačno vodstvo Fife izgubilo je povjerenje cijeloga svijeta

Uefa je poručila da je izgubila povjerenje u način na koji Gianni Infantino vodi Fifu, nakon što je propao kontroverzni plan o ulasku privatnih investitora u vlasničku strukturu Fifinih natjecanja.

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Infantino je u subotu objavio kako svjetska nogometna federacija ipak odustaje od prijedloga prema kojem bi se prodavao manjinski udio u natjecanjima privatnim ulagačima. Ta odluka uslijedila je nakon velikog otpora iz nogometnog svijeta, a Uefa je ranije zaprijetila čak i bojkotom Svjetskog prvenstva ako se plan provede. Protiv ideje su se izjasnile i druge velike konfederacije.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

Europska nogometna federacija pozdravila je povlačenje prijedloga, nazvavši ga "pobjedom za cijeli nogomet", ali istaknula kako to ne smije biti kraj priče. Uefa smatra da sada tek počinje proces vraćanja povjerenja u Fifu.

U opsežnom priopćenju Uefa je kritizirala Infantina i podsjetila na njegova obećanja iz 2016. godine, kada je tijekom kampanje za predsjednika Fife govorio o transparentnosti i naglašavao da novac krovne nogometne organizacije pripada svim članicama, a ne njezinom predsjedniku.

- Trenutačno vodstvo Fife nije izgubilo samo povjerenje Uefe, već i brojnih drugih članova nogometne obitelji, navodi se u priopćenju.

Foto: Dylan Martinez

Uefa je pritom istaknula kako način na koji je plan pripreman nije bio u skladu s obećanjima o otvorenosti i transparentnosti. Posebno su kritizirali činjenicu da je, prema njihovom mišljenju, riječ o odluci koja je donesena iza zatvorenih vrata i bez dovoljno komunikacije s ključnim dionicima.

Nezadovoljstvo Infantinovim planom posljednjih dana izrazili su i čelnici drugih velikih nogometnih konfederacija, kao i pojedinci iz njegovog bliskog okruženja. Iako je prijedlog povučen, Uefa smatra da je pred Fifom sada puno veći izazov – ponovno izgraditi narušeno povjerenje unutar svjetskog nogometa.