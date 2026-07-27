Uefa morala mijenjati raspored EL: To direktno utječe na Hajduk

Hajduk u četvrtak na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Jako su dobro "bili" odigrali na Poljudu i na gostovanje nose prednost od 2-0. Ždrijeb je odradio i protiv koga će Hajduk igrati ao prođe Pafos te sreća i nije baš previše pomazila splitski sastav.

Hajduk će, u slučaju da obrani prednost na Cipru, igrati protiv austrijskog Red Bull Salzburga. Izvlačenjem kuglica odlučeno je da će pobjednik dvomeča Hajduka i Pafosa biti domaćin, ali ipak mora doći do promjene. Utakmice trećeg pretkola igraju se 6. i 13. kolovoza, a Uefin Superkup između PSG-a i Aston Ville igra se u Salzburgu 12. kolovoza te se zato mora mijenjati domaćinstvo.

Tako će se prva utakmica Salzburga i Hajduka (ili Pafosa) igrati u Salzburgu 6. kolovoza, a uzvrat će biti u Splitu (ili na Cipru). Logičan slijed događaja jer da je ostalo kako je zamišljeno, momčad koja bi došla u Salzburg ne bi imala vremena za trening.

Momčad Gonzala Garcije na Cipar nosi lijepu prednost, ali je u nedjelju navečer stigla jako loša vijest. Na treningu se ozlijedio Roko Brajković, koji je ove sezone zabio već u Europi (protiv Žiline na Poljudu), te gotovo sigurno propušta uzvrat protiv Pafosa.