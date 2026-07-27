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Uefa morala mijenjati raspored EL: To direktno utječe na Hajduk

Piše Jakov Drobnjak,
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Uefa morala mijenjati raspored EL: To direktno utječe na Hajduk
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk na Cipru brani 2-0 i sanja Salzburg, a zbog Uefinog Superkupa u austrijskom gradu došlo je do zamjene domćinstva

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Hajduk u četvrtak na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Jako su dobro "bili" odigrali na Poljudu i na gostovanje nose prednost od 2-0. Ždrijeb je odradio i protiv koga će Hajduk igrati ao prođe Pafos te sreća i nije baš previše pomazila splitski sastav.

ROKO BRAJKOVIĆ Ozlijedio se jedan od glavnih igrača Hajduka! Definitivno neće biti spreman za uzvrat...
Ozlijedio se jedan od glavnih igrača Hajduka! Definitivno neće biti spreman za uzvrat...

Hajduk će, u slučaju da obrani prednost na Cipru, igrati protiv austrijskog Red Bull Salzburga. Izvlačenjem kuglica odlučeno je da će pobjednik dvomeča Hajduka i Pafosa biti domaćin, ali ipak mora doći do promjene. Utakmice trećeg pretkola igraju se 6. i 13. kolovoza, a Uefin Superkup između PSG-a i Aston Ville igra se u Salzburgu 12. kolovoza te se zato mora mijenjati domaćinstvo.

Tako će se prva utakmica Salzburga i Hajduka (ili Pafosa) igrati u Salzburgu 6. kolovoza, a uzvrat će biti u Splitu (ili na Cipru). Logičan slijed događaja jer da je ostalo kako je zamišljeno, momčad koja bi došla u Salzburg ne bi imala vremena za trening. 

Momčad Gonzala Garcije na Cipar nosi lijepu prednost, ali je u nedjelju navečer stigla jako loša vijest. Na treningu se ozlijedio Roko Brajković, koji je ove sezone zabio već u Europi (protiv Žiline na Poljudu), te gotovo sigurno propušta uzvrat protiv Pafosa. 

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