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ZBOG PONAŠANJA PUBLIKE

Uefa brutalno kaznila Srbiju: Mora platiti više od 100.000 €

Piše 24sata,
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Uefa brutalno kaznila Srbiju: Mora platiti više od 100.000 €
Foto: Marko Djurica
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Uefa je Srbiju lupila kaznom: jedna domaća utakmica bez navijača i 129.500 eura globe, a na tribine smiju samo djeca

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Srpska nogometna reprezentacija sljedeću domaću utakmicu u Ligi nacija odigrat će bez navijača na tribinama. Uefa je Srbiju kaznila jednom utakmicom pred praznim tribinama, objavio je tamošnji nogometni savez. Ipak, na stadion će moći doći djeca, prema modelu kakav je primijenjen i na utakmici Hrvatske protiv Engleske.

Srpski savez objavio je da ukupna financijska kazna iznosi 129.500 eura, a izrečena je zbog nekoliko različitih prekršaja na utakmicama protiv Grčke i Nizozemske. Uz to, Srbiji je zabranjena prodaja ulaznica za gostujuću utakmicu protiv Grčke, koja je na rasporedu 16. studenoga.

Nations League - Group A2 - Netherlands v Serbia
Foto: Piroschka Van De Wouw

"Zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja FSS je kažnjen s 50.000 eura i jednom utakmicom odigranom bez publike na domaćem terenu. Osim toga, izrečene su kazne od 22.500 eura za prenošenje poruka neprimjerenih za sportski događaj, 2000 eura za korištenje pirotehnike i 15.000 eura za ulazak na teren. Ukupna kazna za ove dvije utakmice iznosi 89.500 eura", napisali su iz Saveza te dodali:

"U vezi s gostujućom utakmicom protiv Nizozemske 4. listopada u Eindhovenu, Nogometnom savezu Srbije također je zabranjena prodaja ulaznica svojim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu, uz kaznu od 20.000 eura. Još 20.000 eura izrečeno je zbog političkih poruka, pa je ukupni iznos kazni za sve tri utakmice 129.500 eura."

Srbija je izgubila sve utakmice Lige nacija u ovom prozoru. Dva puta od Nizozemske te jednom od Njemačke i Grčke.

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