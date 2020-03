Preokret na pomolu! Uefa želi završiti ovu sezonu u kolovozu

Čelnici Uefe užurbano rade "nacrte" za ovu i sljedeću sezonu. Pokušavaju spasiti što se spasiti da i minimizirati štetu prouzrokovanu korona virusom, odnosno odgađanjem i otkazivanjem gotovo svih sportskih događanja. Uefa planira ovu sezonu završiti u kolovozu, piše The Times.

Uefa je organizirala radnu grupu koja će pronaći rješenja za novonastalu situaciju. Financijski gubici za krovnu europsku nogometnu organizaciju, ali i klubove golemi su, a posebno se to odnosi na novac od TV prava. Postoji mogućnost da se aktualna sezona završi u kolovozu, a da nova sezona počne gotovo odmah nakon završetka ove.

Uefin predsjednik Aleksander Čeferin već je natuknuo tu mogućnost, iako je još nejasno kako se to planira izvesti. Premiership je svoje utakmice odgodio minimalno do 30. travnja, u LaLigi i Serie A utakmice se neće igrati do daljnjeg jer su te zemlje u Europi najviše pogođene pandemijom korona virusa.

Čelnici engleskog nogometa inzistiraju na utakmicama bez gledatelja, što se čini kao najizgledniji scenarij, a ideja igranja u izoliranim kampovima poput onih na velikim natjecanjima sviđa se klubovima, piše Independent.

Klubovi, posebno oni najveći, već imaju strašne financijske gubitke. U Juventusu su igrači odlučili odreći se dijela primanja u sljedeća četiri mjeseca, a Cristiano Ronaldo odrekao se više od 10 milijuna eura kako bi pomogao "staroj dami".