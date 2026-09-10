Uefa uvodi novo pravilo: Novu sezonu Lige prvaka otvoriti će aktualni branitelj naslova

Od sljedeće sezone najelitnijeg europskog natjecanja čekaju nas nove promjene. Uefa je odlučila promijeniti raspored prvog dana ligaške faze Lige prvaka pa će borbu za novog europskog prvaka ubuduće otvoriti aktualni branitelj naslova.

Taj susret bit će i jedina utakmica prvog dana prvog kola dok će se ostalih 17 utakmica prvog kola igrati kroz dva dana što je razlika u odnosu na ovu sezonu. Novi raspored Lige prvaka za sezonu 2027/28. donosi samo jedan dvoboj prvi dan, a ove sezone bilo ih je čak šest.

Foto: Benoit Tessier

Prva utakmica u Ligi prvaka sljedeće sezone igrat će se u utorak 7. rujna, a ostali susreti odigrat će se tijekom srijede i četvrtka.

Ovu sezonu otvorili su AEK i PAOK (1-0) u Ateni, a u Belgiji je Club Brugge pod vodstvom Ivana Leke dočekao Aston Villu (3-2). Od 21 sat igrali su Borussia Dortmund i Villarreal (3-2), Porto i Manchester City (0-2), Lille je ugostio Real Betis (2-3), a Real Madrid dočekao je Inter (2-1). Međutim, od sljedeće sezone samostalan će termin dobiti onaj klub koji ove sezone postane europski prvak.

Podsjetimo, finale ovogodišnje Lige prvaka održat će se u subotu, 5. lipnja 2027. godine, na velebnom stadionu Metropolitano u Madridu, domu Atlético Madrida.