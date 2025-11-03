Obavijesti

ZBOG NEREDA U MALMöU

Uefa žestoko kaznila Dinamo i zbog ovog transparenta. Prijeti Boysima i zabrana gostovanja

Piše Domagoj Vugrinović,
Uefa žestoko kaznila Dinamo i zbog ovog transparenta. Prijeti Boysima i zabrana gostovanja
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Zbog paljenja pirotehnike, bacanja predmeta na teren i neprimjerene poruke Uefa je Dinamo kaznila s 40 tisuća eura kazne. Ukoliko se slični incidenti ponove, Boysi neće smjeti na jedno gostovanje

Uefa je objavila odluku o kazni za Dinamo zbog ponašanja navijača na utakmici trećeg kola Europske lige protiv Malmöa, koja je završila 1-1. Zagrebački klub kažnjen je zbog paljenja pirotehnike, bacanja predmeta u teren i isticanja poruke neprimjerene sportskom događaju.

Disciplinsko tijelo Uefe naložilo je Dinamu da plati 30 tisuća eura zbog korištenja pirotehnike i bacanja predmeta te dodatnih 10 tisuća eura zbog neprimjerenih poruka na tribinama. Uz to, krovna nogometna organizacija izrekla je Dinamu uvjetnu zabranu prodaje ulaznica za gostujući sektor na jednoj utakmici u europskim natjecanjima. Zabrana će stupiti na snagu samo ako se u sljedeće dvije godine ponovi sličan incident.

U Malmöu je Dinamo imao veliku podršku, više od 1500 navijača stiglo je iz Hrvatske i drugih europskih zemalja. Međutim, ponašanje dijela navijača bacilo je sjenu na dobru atmosferu i remi na gostovanju. Ako se slični izgredi ponove tijekom probnog razdoblja, Dinamovi će navijači biti isključeni s jedne europske utakmice. Posljednji put kada su Boysi imali zabranu gostovanja bilo je u sezoni 2023/24., nakon izgreda u Ateni uoči utakmice protiv AEK-a, kada je jedan navijač grčkog kluba izgubio život. Tada do kraja te europske sezone nisu smjeli putovati na gostovanja.

Ukupno, Dinamo će zbog događaja u Švedskoj Uefi platiti 40 tisuća eura te će u iduće dvije godine biti pod povećalom disciplinskih tijela europske organizacije.

Što su Boysi napravili?

Tijekom utakmice u Malmöu Bad Blue Boysi su na ogradu gostujuće tribine izvjesili veliki transparent s natpisom "Blue Hooligans". Na njemu je prikazan muškarac koji pali cigaretu, uz natpis "Violence in our minds" ili u prijevodu "nasilje u našim glavama".

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Poruka, kako su kasnije objasnili iz same navijačke skupine, nije bila provokacija nego posveta njihovu preminulom prijatelju Mislavu Vučetiću Kuretu. Na službenom kanalu na Telegramu Boysi su napisali kako transparent simbolizira sjećanje na Kureta te da se vizualno nadovezuje na poznati grafit lika Begbya iz filma Trainspotting.

- Buntovnik, idealist, sportaš i navijač. Na današnji dan prije dvije godine napustio nas je naš brat i prijatelj Mislav Vučetić Kure, kojem je posvećena koreografija s današnje utakmice - poručili su iz skupine.

Iako je transparent imao osobnu i simboličnu vrijednost za navijače, Uefa ga je ocijenila kao poruku neprimjerenu sportskom događaju.

