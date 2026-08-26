Uefa žestoko kaznila Hajduk i Rijeku, spomenula i zatvaranje tribina! Evo koliko će platiti...

Uefinino kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) objavilo je nove odluke nakon europskih utakmica hrvatskih klubova. Hajduk i Rijeka kažnjeni su zbog događaja na susretima Konferencijske lige.

Hajduk je kažnjen s ukupno 56.000 eura zbog događaja na utakmici protiv Rakowa, koja je 20. kolovoza na Poljudu završila rezultatom 2-2. Uefa je Splićane kaznila zbog korištenja lasera i Hajduk mora platiti 12.000 eura. Za blokiranje prolaza na stadionu kazna iznosi 14.000 eura, a korištenje pirotehnike i bacanje predmeta čak 30.000 eura. Uz novčanu kaznu Uefa je Hajduku odredila i djelomično zatvaranje stadiona na sljedećoj domaćoj europskoj utakmici. Kazna bi obuhvatila najmanje 1000 mjesta u sektoru J i susjednim sektorima.

Navijači na utakmici Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Međutim, ta je sankcija uvjetna na dvije godine, što znači da se zasad neće aktivirati. Hajduk će u tom razdoblju morati izbjeći novi prekršaj koji bi doveo do njezina izvršenja. Klub je dobio i upozorenje zbog nedoličnog ponašanja momčadi, odnosno kombinacije šest ili više igrača i članova stručnog stožera uključenih u takvo ponašanje.

Kažnjen je i Adrion Pajaziti koji je zaradio crveni karton u 55. minuti. Hajdukov veznjak suspendiran je na jednu utakmicu Uefiinih klupskih natjecanja zbog grubog prekršaja te neće imati pravo nastupa na prvom sljedećem europskom susretu. No, Pajaziti je otputovao za Poljsku s momčadi kako bi im bio podrška.

Uefa je istoga dana donijela odluku i o Rijeci nakon gostujućeg poraza 2-0 od Midtjyllanda. Riječani će zbog korištenja pirotehnike morati platiti 12.750 eura, dok je zbog nereda među navijačima stigla još ozbiljnija sankcija. Kažnjeni su s dodatnih 20.000 eura, a Uefa joj je odredila i zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću europsku utakmicu.

Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka

Kao i u Hajdukovu slučaju, ta je zabrana uvjetna. Uefa ju je suspendirala na razdoblje od dvije godine, pa će se aktivirati u slučaju novog odgovarajućeg prekršaja tijekom tog roka.

