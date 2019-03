UFC 235: Usman detronizirao Woodleya, Jones obranio titulu

Jedan od najjačih main cardova u posljednje vrijeme donekle je opravdao velika očekivanja. Debitant u UFC-u Ben Askren predstavio se pobjedom protiv legende UFC-a Robbieja Lawlera, a Jon Jones se u glavnoj borbi večeri rutinski slavio protiv nedoraslog Smitha. Najveće iznenađenje priredio je Kamaru Usman koji je pobjedom protiv Tyrona Woodleya postao novi prvak Welter kategorije.

Glavna borba večeri nije bila previše atraktivna. Jon Jones je od prve do pete runde očekivano dominirao i držao Smitha na distanci koji do pete runde nije uputio nijedan ozbiljniji udarac izuzev low kicka na početku meča. Izazivač je u ovoj borbi opravdao svoj nadimak 'Lionheart' odnosno 'lavlje srce' jer je samo to i pokazao.

Foto: Stephen R. Sylvanie

Nakon pet rundi pa možemo i reći nešto ozbiljnijeg sparinga za Jonesa borba je završila laganom pobjedom na bodove. Nije se očekivalo ništa drugačije, ali barem neki pokušaj protivnika da nešto učini učinio bi ovu borbu ljepšom. Ali, dok je s druge strane Jon Jones teško je i očekivati da će netko poput Anthonyja Smitha ući u borbu s manje respekta i krenuti u napad na 'Bonesa'.

Foto: Stephen R. Sylvanie

Askren startao pobjedom nakon kontroverznog prekida

Debitant u UFC-u protiv jedne od legendi oktogona. Ben Askren imao je dobar odbor za doček u vidu Robbieja Lawlera koji je od samog početka meča krenuo prema naprijed, ali na kraju izgubio u prvoj rundi.

Imao je Lawler odlično rušenje na početku meča u stilu kečer. Poput Johna Cene je prebacio Askrena preko sebe i udarao ga na podu, ali se debitant uspio izvući iz loše situacije. Nakon toga stisnuo je uz žicu Lawlera koji opet dobro odgovara koljenima. Nakon malo odmjeravanja na sredini oktogona borba se preselila na ogradu i tada kreće kontroverzni dio.

Askren je stisnuo protivnika u klinč i nekako je 'zaključao bulldog choke'. Lawlerova ruka pala je na pod, izgledalo je kao da se sprema tapkati, ali to na kraju i nije učinio. Međutim, Herb Dean je odlučio kako je to bilo dovoljno za prekid borbe i dao pobjedu debitantu uz velike proteste poraženog Lawlera koji se odmah pridigao i pokušao saznati zašto je borba prekinuta.

Još će dugo 'izabrani' sanjati 'nigerijsku noćnu moru'

Ne pamtimo da je netko nekad ovako izdominirao Tyrona Woodleya. 'Nigerijska noćna mora' izdominirala je sad već bivšeg prvaka u svakom segmentu slobodne borbe i skoro netaknuta digla pojas Welter kategorije. Nevjerojatan je podatak da prvak Welter kategorije nije imao ni sekunde kontrole u meču, a poželjet će se što prije probuditi iz ove nevjerojatne noćne more u kojoj ga je držao Kamaru Usman.

Foto: Stephen R. Sylvanie

Od prve je runde Nigerijac krenuo agresivnije u borbu i radio ono u čemu je najbolji - kontrolirao borbu s mnogo malih udaraca u klinču, dobrim izlascima iz istog i nevjerojatnim rušenjima čovjeka koji je među najboljima u UFC-u što se tiče obrana od rušenja u parter. Rundu otvaranja sigurno je odnio Usman s 10-9, Woodley još nije imao razloga za zabrinutost jer su četiri runde bile pred njim.

U drugoj rundi krenula je apsolutna dominacija Nigerijca. Još jedno rušenje, nevjerojatni lakat koji je raskrvario desnu arkadu Tyrona Woodleya i bacio ga na pod, a bivši prvak jako se loše snalazio u parteru. Navikli smo gledati Woodleya u defenzivi, ali sad mu ta defenziva nije mogla biti od pomoći. Između druge i treće runde frustriran je bio kut bivšeg prvaka.

Foto: Stephen R. Sylvanie

- Moraš napasti ej, on ima 10-8 u drugoj rundi, ovo nije ono za što smo radili na trening kampu - poručio je trener Thomas svom borcu koji je bio neprepoznatljiv. Bio i ostao jer je i u trećoj rundi što se tiče kontrole 'The Chosen One' ostao na nuli. Nekoliko aperkata, odličnih reakcija 'na žici' i opet je Woodley završio na podu. Isto se dogodilo u četvrtoj rundi i u crvenom kutu bili su očajni. Mogao je prvak biti i nokautiran nakon odličnih kombinacija Usmana, ali nekako je ostao na nogama.

- Tyron, gubiš. Moramo ići po nokaut, to nam je jedina šansa - bila je poruka prije zadnje runde, ali sve je to otišlo u zaborav. Ulaskom u petu rundu ništa se nije promijenilo i sve je bilo jasno. Suci su dali možda i premalu prednost nigerijskom borcu (50-45. 50-44, 50-44) - dva u mu suca u samo jednoj rundi dali dva boda prednosti, a komotno su to mogli učiniti i za dvije runde.

Foto: Stephen R. Sylvanie

- Joe, koliko dugo ti govorim da nitko ne može protiv mene? Iskreno, možda nisam najbolji udarač, možda nisam najbolji hrvač, ali kada to sve pomiješam ja sam j*beno najbolji velteraš na svijetu! Ali prije svega, zaplješćimo Tyronu Woodleyu koji je jedan od najboljih velteraša u povijesti- rekao je novi prvak Weltera nakon borbe.

Loš taktičar Garbrandt i čvrsta Kineskinja

Foto: Stephen R. Sylvanie

U ostale dvije borbe na main Cardu slavio je Pedro Munhoz protiv Codyja Garbrandta koji je u potpunosti promašio taktiku i nepromišljeno izgubio nokautom u prvoj rundi. Prošao je udarac desnom rukom, Cody je pao, a Munhoz dovršio posao. U ženskoj borbi Zhang je tijesno nakon tri runde slavila odlukom sudaca. protiv Tecie Torres.