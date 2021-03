Paulo Costa bio je jedan od onih na kojeg su mnogi računali. Smatrali su da može srušiti Israela Adesanyu i oduzeti mu UFC-ov pojas u srednjoj kategoriji, no rođeni Nigerijac je u potpunosti izdominirao.

Borba je bila u rujnu prošle godine na otoku Yas, a Adesanya ga je nokautirao u drugoj rundi. Mnogi su ga podcjenjivali i smatrali kako će se teško nositi s Costinom fizičkom snagom, no Brazilac je bio taj koji je bio u podređenom položaju cijelu borbu.

Mnoge je to iznenadilo, no brazilski borac je otkrio da nije bio sto posto u borbi, a razlog je - vino. Nije mogao zaspati pa se napio.

- Moglo bi se reći da sam se pijan borio, a možda se samo radilo o mamurluku... Večer prije nisam mogao zaspati zbog grčeva (u nogama). Imajte na umu da se ta borba po lokalnom vremenu odvila ujutro u 09:00 sati, a morali smo se ustati već u 05:00 kako bi sve uspjeli na vrijeme pripremiti. I UFC je tažio da već u 05:00 budemo na nogama, a ja nisam zaspao do 02:30 - kazao je Costa na svome Youtube kanalu.

Mučili su ga grčevi u nogama i nije mogao zaspati pa je mislio da će čaša vina pomoći. Nije ni ona pomogla pa se krenula prazniti i druga čaša, treća čaša...

- Bila je to moja pogreška i nije mi namjera svaljivati krivnju na druge. To je bila moja odluka. Bio sam budan 24 sata i jednostavno sam morao nekako zaspati. Nije išlo pa sam odlučio popiti malo vina. No na kraju sam popio previše. Čitava boca je otišla zbog mog pokušaja da se 'onesvijestim'. Prvo sam krenuo s čašom, ali to nije upalio. Dvije čaše, ista priča. Pola boce, i dalje ništa. Na kraju sam cijelu ispraznio - požalio se Costa.

Mamurluk ga je spriječio da da najbolje od sebe protiv Adesanye, ali to mu neće biti nikakav alibi jer je i sam svjestan da je prokocao veliku šansu. Tražio je i revanš s Novozelanđaninom, no nije ga dobio pa će povratak na vrh tražiti u borbi s bivšim prvakom Robertom Whittakerom.

A ako njega pobijedi, mogao bi dobiti novu priliku za pojas, no ovaj put će, vjerujemo, pokušati zaspati bez boce vina.