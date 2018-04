UFC borkinja otkrila je strašne detalje: Silovali su me u školi...

Napili su me, pokušala sam se obraniti, ali kao da sam bila zacementirana za tlo. Bila sam svjesna, ali tijelo mi je bilo mrtvo. Znala sam što se događa, ali ništa nisam mogla učiniti, nisam im se mogla oduprijeti, rekla je Paige VanZant (24).

Američka borkinja slamka kategorije i jedna od nadolazećih mladih zvijezda UFC-a pričala je o dramatičnom iskustvu iz srednje škole u rodnom Oregonu, kad su je silovali i kasnije psihički maltretirali vršnjaci, a sve je navela u knjizi 'Rise: Surviving the Fight of My Life', koja će uskoro biti objavljena.

Možda nekome promijenim život

Prije toga pričala je s novinarima portala MMAFighting.com i otkrila zašto je odlučila ispričati svoju priču, kako bi pomogla djevojkama koje su prošle sličnu stvar.

- Napisala sam u knjizi da sam već upoznala djevojke koje su bile seksualno napadmnute i koje su mi se javile preko društvenih mreža. Želim im pomoći da to prebrode, kao što sam to ja prebrodila.

- Gotovo da mi se čini kako je sve što sam prošla imali neki smisao, kao da se sve dogodilo s razlogom. Ako ova moja knjiga nekome promijeni život, onda ono što sam prošla nije bilo beznačajno - rekla je VanZant.

Morala je promijeniti prezime

Nakon silovanja, Paige je morala prolaziti psihičko zlostavljanje jer se školom proširila priča kako je pristala na odnos s nekoliko vršnjaka. Kako to obično biva, silovatelji su postali junaci, a Paige - laka cura.

Rođena kao Paige Sletten, zbog psihičkog zlostavljanja i dobacivanja Slutton (slut, eng.- drolja), promijenila je prezime u VanZant. U knjizi je otkrila kako je pila enormne količine pilula dok se ne bi onesvijestila te da joj nije bilo do života.

- Znala sam pred kućom pronaći kondome obješene za drvo, kao božićni ukrasi... To zlostavljanje bilo mi je najgore što postoji i to je jedan od razloga zašto sam se odlučila za knjigu - rekla je američka borkinja.

Impresivan nokaut

Paige je u UFC, kao i većina američkih borkinja, stigla iz Invicte, organizacije unutar UFC-a koja promovira ženske borbe na američkom tlu.

Borila se 11 puta, ima sedam pobjeda i četiri poraza. Imala je nekoliko impresivnih borbi, poput one 2016. godine kad je spektakularnim udarcem nokautirala Bec Rawlings u drugoj rundi.

Iz kaveza na podij pa natrag

U počecima svoje karijere trenirala je ples, a kad se selila s roditeljima tražila je novu školu plesa i slučajno završila u dvorani gdje je prvi put vidjela MMA trening. Bio je to ljubav na prvi pogled.

Ali nije Paige zaboravila ni svoju prvu ljubav, pa je nakon nekoliko borbi u UFC-u odlučila napraviti pauzu kako bi se natjecala u popularnoj američkoj emisiji 'Plesu sa zvijezdama', gdje je stigla do finala.

'Osjećam da u meni gori vatra, fali mi UFC'

- Sretna sam što sam se okušala u plesu, ne bih to mijenjala ni za što. Predstavila sam sebe i ono što radim u najboljem svjetlu i ne žalim ni za čime. No sad se želim vratiti u kavez. Osjećam da u meni gori vatra. Spremna sam se opet boriti. Bila sam daleko od UFC-a u posljednje vrijeme. Predugo - rekla je Paige, koja se vratila i odmah u povratničkoj borbi pobijedila Bec Rawlings.

No zadnje dvije borbe je izgubila, od Michelle Waterson i Jessice Rose Clark. U porazu od Jessice slomila je ruku pa će još neko vrijeme biti van ringa.

- Oporavak baš ne ide po planu, ali borit ću se u 2018., to je sigurno - rekla je Paige, koja se nedavno zaručila.

Od prošlog ljeta u vezi je s četiri godine starijim Austinom Vanderfordom, također MMA borcem.

- Rekla sam da - objavila je na Instagramu uz fotku na kojoj Austin kleči držeći prsten.