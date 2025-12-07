UFC ima novog prvaka bantam kategorije! Petr Jan pobijedio Meraba Dvališvilija u spektaklu

Glavna borba večeri na UFC 323 eventu bila je ona između Petra Jana i Meraba Dvališvilija. Druga je ovo borba dvojice boraca u nešto više od dvije godine, a Jan je stigao do revanša nakon poraza u ožujku 2023.

Izmjenjivala su se razdoblja dominacije u zanimljivoj borbi, a u početku meča se Jan doimao kao rezerviraniji borac. Ipak, vremenom je ruski borac bivao sve bolji i naposljetku slavio pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca (49-46, 49-46, 48-47).

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

Gruzijcu Dvališviliju ovo je bio četvrti meč u 2025. godini, dok je Jan nastupio još samo u srpnju kada je porazio Marcusa McGheeja.

- Kakav meč! - vikali su UFC-ovi komentatori nakon borbe, a nitko nije mogao biti siguran kome će pripasti pobjeda. Bio je to vrlo izjednačen meč, a na kraju su ipak Janu dodijelili pobjedu.

Ovo mu je drugi pojas u bantam kategoriji u karijeri, dok Dvališvili nije uspio po četvrti put obraniti pojas u 2025. godini.