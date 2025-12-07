Obavijesti

Sport

Komentari 1
KRAJEM SIJEČNJA

UFC potvrdio: Ante Delića vraća se u kavez! Evo tko je suparnik

Piše Fabijan Hrnčić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
UFC potvrdio: Ante Delića vraća se u kavez! Evo tko je suparnik
3

Podsjetimo, Delija je s UFC-om potpisao ugovor u lipnju ove godine, a u organizaciji je debitirao pobjedom protiv Marcina Tybure

Ante Delija vraća se u kavez! Potvrdio je to UFC, a event će se održati 31. siječnja kada će Delija na eventu UFC 325 odmjeriti snage s Moldavcem Sergejom Spivacom

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Delija slavi pobjedu u UFC debiju 00:36
Delija slavi pobjedu u UFC debiju | Video: Instagram

Sergej Spivac (30, 17-6) UFC-ov je veteran koji u kavezu najjače svjetske MMA organizacije ima čak 14 mečeva, od čega osam pobjeda i šest poraza. On je u nizu od dva poraza, a "polarni medvjed" u posljednjem je meču u lipnju izgubio, baš kao i Ante, od Cortes-Acoste.

Riječ je o borcu koji nikad nije izgubio polugom, ali je na taj način pobijedio osam puta, a njegovi mečevi gotovo nikad ne idu na sve tri runde. Osim od spomenutog Dominikanca, gubio je još samo od velikih imena u najjačem svjetskom oktogonu, između ostalog tu je bio Delijin prijatelj i sparing partner, UFC-ov teškaški prvak Tom Aspinall (32, 15-3), zatim prvi izazivač za pojas prvaka Ciryl Gane (35, 13-2) i neugodni Brazilac Jailton Almeida (34, 22-4). Meč bi trebao biti 31. siječnja na UFC-u 325 u Australiji.

Iako i dalje nije jasno kako Ante Delija (35, 26-7) nije uspio doći do no contesta nakon skandaloznog poraza od Walda Cortes-Acoste (34, 16-2) početkom studenog, nema vremena za plakanje nego se okreće novome meču i novom dokazivanju stvari tamo gdje ih on treba dokazati, u kavezu

Podsjetimo, Delija je s UFC-om potpisao ugovor u lipnju ove godine, a u organizaciji je debitirao pobjedom protiv Marcina Tybure. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi
DERBI VISOKIH TENZIJA

VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi

Poništen gol i penal Dinama, prekid utakmice zbog bakljade Torcide, 14 žutih kartona, gol za izjednačenje u 12. minuti sudačke nadoknade i preko 100 minuta nogometa vidjeli smo u fantastičnom derbiju!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025