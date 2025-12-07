UFC potvrdio: Ante Delića vraća se u kavez! Evo tko je suparnik

Ante Delija vraća se u kavez! Potvrdio je to UFC, a event će se održati 31. siječnja kada će Delija na eventu UFC 325 odmjeriti snage s Moldavcem Sergejom Spivacom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Delija slavi pobjedu u UFC debiju | Video: Instagram

Sergej Spivac (30, 17-6) UFC-ov je veteran koji u kavezu najjače svjetske MMA organizacije ima čak 14 mečeva, od čega osam pobjeda i šest poraza. On je u nizu od dva poraza, a "polarni medvjed" u posljednjem je meču u lipnju izgubio, baš kao i Ante, od Cortes-Acoste.

Riječ je o borcu koji nikad nije izgubio polugom, ali je na taj način pobijedio osam puta, a njegovi mečevi gotovo nikad ne idu na sve tri runde. Osim od spomenutog Dominikanca, gubio je još samo od velikih imena u najjačem svjetskom oktogonu, između ostalog tu je bio Delijin prijatelj i sparing partner, UFC-ov teškaški prvak Tom Aspinall (32, 15-3), zatim prvi izazivač za pojas prvaka Ciryl Gane (35, 13-2) i neugodni Brazilac Jailton Almeida (34, 22-4). Meč bi trebao biti 31. siječnja na UFC-u 325 u Australiji.

Iako i dalje nije jasno kako Ante Delija (35, 26-7) nije uspio doći do no contesta nakon skandaloznog poraza od Walda Cortes-Acoste (34, 16-2) početkom studenog, nema vremena za plakanje nego se okreće novome meču i novom dokazivanju stvari tamo gdje ih on treba dokazati, u kavezu

Podsjetimo, Delija je s UFC-om potpisao ugovor u lipnju ove godine, a u organizaciji je debitirao pobjedom protiv Marcina Tybure.