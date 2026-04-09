UFC prvak Tom Aspinall stiže u Split! Na Sports Festivalu sudjelovat će brojne legende

Ovog travnja Split više nije samo grad sporta, postaje globalno središte sporta, inspiracije i vrhunskih priča. Od 21. do 25. travnja 2026., Split Sports Festival okuplja neka od najrespektabilnijih imena iz svijeta sporta, medija i industrije, u jedinstvenom događanju koje pomiče granice klasičnih sportskih konferencija. U središtu pažnje nalazi se dolazak aktualnog UFC svjetskog prvaka Toma Aspinalla, jednog od najdominantnijih boraca današnjice, koji će sudjelovati u ekskluzivnom “Beyond the Octagon” panelu.

Uz njega, na pozornicu dolaze i velika imena borilačog i profesionalnog sporta, Antonio Plazibat, GLORY finalist i jedan od najatraktivnijih kickboksača današnjice, Stipe Drviš, bivši svjetski prvak u boksu i Marin Škifić, UFC producent i višestruko nagrađivani TV stručnjak (Dobitnik 9 Emmy nagrada)

Konferencijski dio s panelima se održava 21. i 22.4. u hotelu Amphora na Žnjanu, a festivalski dan pod nazivom #SPORTZASVE odžava se na sportskim objektima na Žnjanu. Festival okuplja impresivnu postavu sportskih legendi, stručnjaka i lidera, Ivano Balić – rukometna legenda i jedan od najvećih rukometaša svih vremena, Barbara Matić – olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja u judu, Boštjan Nachbar – bivši NBA igrač, Kruno Simon – bivši reprezentativac i sportski direktor HKS-a, Nikola Vujčić – direktor košarkaške akademije CEBA i europska košarkaška legenda.

Uz njih, dolaze i ključni ljudi hrvatskog sportskog sustava, Zlatko Mateša (HOO), Ratko Kovačić (HPOO), Marijan Kustić (HNS), Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita...

Split Sports Festival donosi sadržaj koji nadilazi sport, nego i razvoj sportske infrastrukture i destinacija, sport i turizam kao globalni brend, rad s mladima i stvaranje vrhunskih sportaša, život nakon karijere, umjetna inteligencija i digitalna transformacija sporta. Na panelima sudjeluju i vodeći stručnjaci poput Blanke Mateše, stručnjakinje za sportsko pravo, Stipe Plejića člana vijeća Forbes Technology, Domagoja Bebića, stručnjaka za medije i komunikacije, Borana Uglešića uglednog hrvatskog psihijatra koji će se osvrnuti na temu kako sport utječe na mentalno zdravlje mladih.

Split ovim festivalom potvrđuje svoju poziciju jednog od najvažnijih sportskih gradova Europ, grada koji ne samo da stvara vrhunske sportaše, već i okuplja globalne priče, znanje i utjecaj. Vrhunac festivala bit će i otvoreni festivalski dan na Žnjanu, gdje sport izlazi među ljude, kroz utakmice, revijalne susrete i interakciju s publikom. Na festivalskom danu pod sloganom #SPORTZASVE odigrat će se košarkaški susreti između kadeta i mlađih kadeta KK Adriatica, KK Splita i KK Solina, revijalni teniski mečevi (u organizaciji Tenis kluba Kaštela), malonogometna utakmica te revijalna odbojkaška utakmica.

- Split je oduvijek bio grad sporta, ali sada ga želimo pozicionirati i kao mjesto susreta globalnih sportskih priča, znanja i utjecaja. Dovođenje aktualnog UFC svjetskog prvaka, uz imena poput Balića, Matić i Nachbara, potvrđuje da Split Sports Festival ima snagu postati jedan od najvažnijih sportskih događaja u regiji. Naš cilj nije samo organizirati događaj, već stvoriti platformu koja povezuje sport, turizam i budućnost industrije - kazao je Bruno Šundov, organizator festivala i predsjednik KK Adriatic Split