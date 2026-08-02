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VIDEO: BEOGRADSKI FIGHT NIGHT

UFC se vratio u regiju sjajnim eventom, ali je skandalozna pjesma zasjenila cijeli događaj

Piše Domagoj Vugrinović,
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UFC se vratio u regiju sjajnim eventom, ali je skandalozna pjesma zasjenila cijeli događaj
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Foto: F.S.
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Velike pobjede upisali su Medić i Rakić, Janičić se ozlijedio, a Nikolić šokirao izborom pjesme koja svojata Dubrovnik i Knin

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Najveća svjetska MMA organizacija UFC nakon deset godina vratila se u regiju. Davne 2016. gostovala je u Zagrebu, a sada je održala Fight Night u Beogradu. Priredba je ušla i u povijest jer je čak deset od 14 borbi završilo u prvoj rundi, osam nokautom, a dvije prisiljavanjem na predaju. U glavnoj borbi večeri Uroš Medić nokautirao je Daniela Rodrigueza za samo 30 sekundi. Srpski borac pogodio je Amerikanca razornom kombinacijom, koju je završio silovitom ljevicom.

Do pobjede je stigao i Aleksandar Rakić, nekadašnji izazivač u poluteškoj kategoriji. U debiju među teškašima jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde svladao je Marcina Tyburu i tako prekinuo petogodišnje razdoblje bez pobjede. Srednjaši Duško Todorović i Vlasto Čepo nisu se najbolje proveli pred domaćom publikom. Todorović je protiv Valentina odmah prihvatio otvorenu borbu, ali ga je iskusni grappler brzo srušio, došao do dominantne pozicije i završio gušenjem. Čepo je agresivno krenuo na Urbinu, no Amerikanac je izdržao početni nalet, pogodio kontru i završio ga udarcima u parteru.

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Foto: F.S.

Najveća regionalna zvijezda Miloš Janičić imao je debi iz noćne more. Crnogorac je dobro otvorio borbu u lakoj kategoriji protiv Noaha Gugnona, ali je middle kickom pogodio Francuza u lakat i ozlijedio lijevu nogu. Gugnon je zatim dodatno napadao ozlijeđeno mjesto, a Janičić nakon minute više nije mogao normalno stati na nogu. Francuz ga je potom završio gušenjem.

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Dobru atmosferu u ispunjenoj Beogradskoj areni zasjenila je kontroverza uoči borbe Borislava Nikolića i Marka Vologodina. Nikolić je prema kavezu krenuo uz pjesmu "Sini jarko sunce sa Kosova" Danice Crnogorčević, u kojoj se, među ostalim, spominju Dubrovnik i Knin.

"Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja... Sa Avale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani, Lazare", dio je pjesme koju je UFC emitirao pred milijunima gledatelja. Riječ je o stihovima koji promiču velikosrpsku ideologiju i svojataju dva hrvatska grada koja su u Domovinskom ratu pretrpjela velika razaranja i žrtve.

Dodajmo još kako je Jovan Leka pobijedio u teškoj kategoriji, dok su srpske borkinje ostvarile polovičan učinak. Nina Milošević svladala je Hailey Cowan u bantam kategoriji, a Marina Spasić izgubila je od Stephanie Luciano u slamka kategoriji.

Za nastup večeri podijeljena su čak četiri bonusa. Za 100.000 dolara bogatiji su postali Medić, Milošević, ali i Navajo Stirling koji je nokautirao bivšeg prvaka poluteške kategorije Jana Błachowicza te Gilbert Urbina za ekspresan završetak Čepe.

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