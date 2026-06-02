UFC sprema bombu za Beograd: Soldić bi napokon mogao ući u najjaču organizaciju svijeta

UFC-ov povijesni dolazak u Beograd mogao bi dobiti još jedno veliko regionalno pojačanje. Prema informacijama koje je objavio MMA novinar Maciej Turski, najjača svjetska organizacija radi na dovođenju Roberta Soldića, jednog od najboljih europskih boraca izvan UFC-a u posljednjem desetljeću.

Roberto Soldić w UFC? To się wydarzy - dostałem info z wiarygodnego źródła, że planują doprowadzić do walki na UFC w Belgradzie lub chwilę później we wrześniu.



Źródło z bliskich rejonów zawodnika, więc nie powinno tu być pułapki informacyjnej.



Lepiej późno niż wcale. — Maciej Turski (@m_turski) June 1, 2026

Plan je da hrvatski borac debitira pod okriljem UFC-a upravo na priredbi u Srbiji, ili eventualno mjesec dana kasnije. Ako se pregovori uspješno zaključe, Soldićev dolazak bio bi jedna od najvećih regionalnih MMA priča ljeta, osobito zato što bi se na istoj priredbi trebao boriti i Ante Delija protiv Johnnyja Walkera.

Soldić u profesionalnoj karijeri ima 21 pobjedu i četiri poraza, a najveći trag ostavio je u KSW-u. U poljskoj organizaciji već je u debiju 2017. osvojio pojas velter kategorije, a godinu dana kasnije izgubio ga je od Dricusa du Plessisa, današnje UFC-ove zvijezde. No taj poraz nije ga zaustavio. U brzom revanšu zaustavio je Južnoafrikanca i vratio naslov, nanijevši mu poraz koji je dugo ostao posljednji u njegovoj karijeri. Nakon toga Soldić je dodatno učvrstio status jednog od najopasnijih europskih boraca. Dvaput je obranio velter naslov, a potom je nokautom protiv legendarnog Mameda Kalidova osvojio i pojas srednje kategorije. Time je potvrdio da je prerastao KSW i otvorio si vrata najvećih svjetskih pozornica.

Krajem 2022. godine prihvatio je ponudu ONE Championshipa, ali ta epizoda nije ispunila očekivanja. Debi protiv Murada Ramazanova završio je bez pobjednika nakon udarca u međunožje, a zatim je uslijedio težak poraz od Zebaztiana Kadestama. U gotovo tri godine u azijskoj organizaciji odradio je samo tri borbe, što je razočaralo njegove navijače i zaustavilo zamah koji je imao nakon odlaska iz KSW-a. Ipak, Soldić se u posljednjem nastupu za ONE vratio na pravi način. Na priredbi ONE 171 u Kataru nokautirao je Dagija Arslanalijeva za manje od dvije minute i podsjetio zašto ga se godinama smatralo jednim od najboljih boraca izvan UFC-a. U međuvremenu je odradio i profesionalni boksački debi te u poljskom FAME-u pobijedio Tomasza Adameka.

UFC bi u Soldiću dobio već izgrađeno ime, a ne borca kojega tek treba predstavljati široj publici. Bivši dvostruki KSW-ov prvak ima iskustvo, reputaciju i stil koji se dobro uklapa u veliku pozornicu. Njegova udaračka snaga i mirnoća u borbi godinama su ga činile jednim od najopasnijih velteraša u Europi.