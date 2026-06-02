Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE JE DOGOVORENO?

UFC sprema bombu za Beograd: Soldić bi napokon mogao ući u najjaču organizaciju svijeta

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
UFC sprema bombu za Beograd: Soldić bi napokon mogao ući u najjaču organizaciju svijeta
Foto: FNC

Soldić u profesionalnoj karijeri ima 21 pobjedu i četiri poraza, a najveći trag ostavio je u KSW-u. U poljskoj organizaciji već je u debiju 2017. osvojio pojas velter kategorije

Admiral

UFC-ov povijesni dolazak u Beograd mogao bi dobiti još jedno veliko regionalno pojačanje. Prema informacijama koje je objavio MMA novinar Maciej Turski, najjača svjetska organizacija radi na dovođenju Roberta Soldića, jednog od najboljih europskih boraca izvan UFC-a u posljednjem desetljeću.

Plan je da hrvatski borac debitira pod okriljem UFC-a upravo na priredbi u Srbiji, ili eventualno mjesec dana kasnije. Ako se pregovori uspješno zaključe, Soldićev dolazak bio bi jedna od najvećih regionalnih MMA priča ljeta, osobito zato što bi se na istoj priredbi trebao boriti i Ante Delija protiv Johnnyja Walkera.

POPULARNA VODITELJICA FOTO Valentina Miletić oduzima dah. Terene HNL-a zamijenila je borbama u Beogradskoj areni
FOTO Valentina Miletić oduzima dah. Terene HNL-a zamijenila je borbama u Beogradskoj areni

Soldić u profesionalnoj karijeri ima 21 pobjedu i četiri poraza, a najveći trag ostavio je u KSW-u. U poljskoj organizaciji već je u debiju 2017. osvojio pojas velter kategorije, a godinu dana kasnije izgubio ga je od Dricusa du Plessisa, današnje UFC-ove zvijezde. No taj poraz nije ga zaustavio. U brzom revanšu zaustavio je Južnoafrikanca i vratio naslov, nanijevši mu poraz koji je dugo ostao posljednji u njegovoj karijeri. Nakon toga Soldić je dodatno učvrstio status jednog od najopasnijih europskih boraca. Dvaput je obranio velter naslov, a potom je nokautom protiv legendarnog Mameda Kalidova osvojio i pojas srednje kategorije. Time je potvrdio da je prerastao KSW i otvorio si vrata najvećih svjetskih pozornica.

Foto: FNC

Krajem 2022. godine prihvatio je ponudu ONE Championshipa, ali ta epizoda nije ispunila očekivanja. Debi protiv Murada Ramazanova završio je bez pobjednika nakon udarca u međunožje, a zatim je uslijedio težak poraz od Zebaztiana Kadestama. U gotovo tri godine u azijskoj organizaciji odradio je samo tri borbe, što je razočaralo njegove navijače i zaustavilo zamah koji je imao nakon odlaska iz KSW-a. Ipak, Soldić se u posljednjem nastupu za ONE vratio na pravi način. Na priredbi ONE 171 u Kataru nokautirao je Dagija Arslanalijeva za manje od dvije minute i podsjetio zašto ga se godinama smatralo jednim od najboljih boraca izvan UFC-a. U međuvremenu je odradio i profesionalni boksački debi te u poljskom FAME-u pobijedio Tomasza Adameka.

LIJEPA GESTA Kutinčanin pobijedio na FNC-u u Beogradu pa honorar donirao djeci bez roditeljske skrbi
Kutinčanin pobijedio na FNC-u u Beogradu pa honorar donirao djeci bez roditeljske skrbi

UFC bi u Soldiću dobio već izgrađeno ime, a ne borca kojega tek treba predstavljati široj publici. Bivši dvostruki KSW-ov prvak ima iskustvo, reputaciju i stil koji se dobro uklapa u veliku pozornicu. Njegova udaračka snaga i mirnoća u borbi godinama su ga činile jednim od najopasnijih velteraša u Europi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo
IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak
DR. NEMEC ZA 24SATA

IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak

Joško Gvardiol se puno brže od očekivanog oporavio od teške ozljede i bit će spreman za Svjetsko prvenstvo. Otkrio je kako ima tri šarafa u nozi nakon operacije, a pitali smo dr. Borisa Nemeca hoće li mu to stvarati smetnje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026