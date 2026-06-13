UFC u Bijeloj kući! Evo tko se sve bori, kakvu ulogu ima Trump i koje će osiguranje biti oko kuće

U jednom od najambicioznijih i najkontroverznijih poteza u povijesti sporta, UFC će u nedjelju, 14. lipnja, organizirati priredbu "UFC Freedom 250" izravno na južnom travnjaku Bijele kuće. Ovaj događaj bez presedana, koji spaja vrhunski borilački sport s epicentrom američke političke moći, služi kao neslužbeni početak proslave 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Država.

No, kulisa nije samo povijesna; ona je i duboko osobna, jer se datum poklapa s Danom zastave i 80. rođendanom američkog predsjednika Donalda Trumpa, čije je prijateljstvo s predsjednikom UFC-a Danom Whiteom ključno za realizaciju ovog spektakla. Program donosi sedam borbi, uključujući dva okršaja za titulu, te obećava noć koja će pomaknuti granice onoga što se smatralo mogućim u svijetu sporta.

Dva trona u igri

U glavnoj borbi večeri, ujedinit će se titule u lakoj kategoriji. Neprikosnoveni prvak Ilia Topuria, borac meteorskog uspona koji je nanizao nokaut pobjede protiv tri bivša prvaka, brani svoj pojas protiv privremenog prvaka i miljenika publike, Justina Gaethjea. Topuria, Gruzijac koji se bori pod španjolskom zastavom, jedan je od samo dva borca na ovom programu koji su bili prvaci u dvije težinske kategorije.

S druge strane, Gaethje, poznat po nadimku "The Highlight" zbog nevjerojatno atraktivnog stila borbe, u prosjeku osvaja bonus za najbolju borbu ili izvedbu večeri svaki put kad uđe u oktogon. Ulog je za njega ogroman, s obzirom na to da se nagađa kako bi mu idući poraz mogao označiti kraj karijere.

Ilia Topuria and Justin Gaethje just had a HEATED back and forth😳



🗣️ Gaethje: "He's a narcissist and believes everything he says... he thinks he's God. He's human, when I touch his chin he's gonna go to sleep."



🗣️ Ilia: "There's never gonna be a 2nd or 3rd round. I'm gonna… pic.twitter.com/Rq3Wt9Gv3b — Championship Rounds (@ChampRDS) June 9, 2026

Pereira u novoj kategoriji

Sunaslovna borba nudi priliku za ispisivanje povijesti. Brazilski fenomen Alex "Poatan" Pereira pokušat će postati prvi borac u povijesti UFC-a s titulama u tri različite težinske kategorije. Bivši prvak srednje i poluteške kategorije, Pereira se penje u tešku kategoriju kako bi se s bivšim privremenim prvakom Cirylom Ganeom borio za privremeni pojas.

🚨 Alex Pereira checked into fight week at 258 pounds 😳



Heavyweight Poatan has arrived



(via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/chSLtGBplQ — Championship Rounds (@ChampRDS) June 10, 2026

Iako borba nije za neprikosnovenu titulu, zbog ozljede oka aktualnog prvaka Toma Aspinalla, pobjednik ovog meča postaje glavni kandidat za napad na pravi pojas. Ostatak programa također nudi vrhunske okršaje: bivši prvak bantam kategorije Sean O'Malley vraća se protiv opasnog Aiemanna Zahabija, dok se nova teškaška senzacija Josh Hokit bori s legendarnim rekorderom po broju nokauta, Derrickom Lewisom.

Predsjednički spektakl: Trumpov rođendan u sjeni kontroverzi

Nemoguće je odvojiti ovaj događaj od politike i lika Donalda Trumpa. Njegov dugogodišnji savez s Whiteom nadišao je sport i postao važan faktor u američkoj politici. White je bio jedan od ključnih govornika na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024. godine te je, prema vlastitom priznanju, aktivno pomagao Trumpu da dopre do mlađe muške publike.

​- Imao sam filozofiju da ne može pobijediti na izborima ako ostane samo na Fox Newsu - izjavio je White za magazin TIME, otkrivši kako je spajao Trumpa s utjecajnim podcasterima i internetskim zvijezdama poput Joea Rogana.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Ideja za borbu u Bijeloj kući rodila se samo jedanaest dana nakon Trumpove reizborne pobjede 2024. godine, kada je predsjednik na jednom UFC događaju predložio Whiteu da organiziraju priredbu u njegovom dvorištu. Iako White inzistira da je ovo "proslava 250. rođendana Amerike", kritičari događaj vide kao vrhunac Trumpove upotrebe moći za osobnu promociju i nagrađivanje lojalnih saveznika.

"Hvala bogu da su usredotočeni na prioritete svih Amerikanaca", sarkastično je komentirao guverner Kalifornije Gavin Newsom, dok su drugi događaj nazvali "sramotom" i neprimjerenim u vrijeme dok se zemlja suočava s posljedicama rata s Iranom i ekonomskim problemima.

Produkcija i sigurnost na najvišoj razini

Logistički, "UFC Freedom 250" predstavlja pothvat bez presedana. Na južnom travnjaku izgrađena je privremena arena s 4.300 sjedećih mjesta, a iznad oktogona dominira masivna struktura za rasvjetu nazvana "Kandža" ("The Claw"), dopremljena iz Belgije. Cijeli projekt UFC košta oko 60 milijuna dolara, uključujući procijenjenih 700.000 dolara samo za obnovu travnjaka nakon događaja. UFC ne očekuje profit, već ovaj događaj vidi kao "najveći marketinški alat svih vremena", kako je izjavio predsjednik TKO Grupe Mark Shapiro.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Događaj je isključivo za pozvane goste. Ulaznice su podijeljene između Bijele kuće, UFC-a i VIP gostiju, s najmanje 1.200 mjesta rezerviranih za pripadnike vojske. Međutim, čak ni vojnici nisu mogli dobiti ulaznicu bez ispunjavanja strogih uvjeta. Interni vojni dopisi otkrili su da pozvani moraju zadovoljiti standarde tjelesne kompozicije, konkretno omjer struka i visine od 0,55, što je na društvenim mrežama izazvalo lavinu komentara pod naslovom "Nema debelih na UFC-u u Bijeloj kući". Za širu javnost, njih oko 85.000, osigurano je besplatno gledanje na velikim ekranima u obližnjem parku Ellipse.

Sigurnosne mjere su na najvišoj mogućoj razini. Događaj je dobio klasifikaciju "SEAR 1", što ga stavlja u rang sa Super Bowlom. To podrazumijeva angažman više federalnih agencija, timove za detekciju eksploziva, zračnu sigurnost i zonu zabrane letenja dronova.

Foto: Evan Vucci/REUTERS

Čak su i neki od najvećih pobornika UFC-a izrazili skepsu. Komentator i najpopularniji svjetski podcaster, Joe Rogan, nazvao je cijelu ideju "trikom" i "sigurnosnom noćnom morom", iako će i sam biti prisutan kao komentator.

​- U početku sam pomislio: 'To nije lijepo' - odgovorio je Trump na Roganovu kritiku u razgovoru za TIME.

​- A onda sam shvatio, to i jest trik. Život je trik, ako malo bolje razmislite, zar ne? Ali dobar je trik. To je nešto što se nikada više neće ponoviti.

Međutim, nisu svi uvjereni. Podignuta je i tužba s ciljem zaustavljanja događaja , opisujući ga kao "duboko korumpiran privatni, profitni sportski događaj" koji zloupotrebljava javnu imovinu. Zbog činjenice da se Bijela kuća nalazi na federalnom tlu, Atletska komisija Distrikta Columbia nema nadležnost, pa je UFC u jedinstvenoj poziciji da sam regulira događaj, uz savjetodavnu ulogu Asocijacije boksačkih komisija (ABC).

Foto: Evan Vucci/REUTERS

Neizvjesnost predstavljaju i vremenski uvjeti. Iako je postavljen golemi krov, grmljavina u krugu od osam milja zahtijeva 30-minutnu evakuaciju, a Dana White je više puta izrazio zabrinutost zbog potencijalnih problema s vrućinom, vlagom, pa čak i insektima koji bi mogli ometati borce.

Kada i kako pratiti borbe iz Hrvatske

Glavni dio priredbe "UFC Freedom 250" započinje u nedjelju, 14. lipnja, u 20 sati po lokalnom vremenu (ET). Za gledatelje u Hrvatskoj, to znači da će prijenos početi u ranim jutarnjim satima ponedjeljka, 15. lipnja, u 2 sata po srednjoeuropskom ljetnom vremenu. Prijenos će biti na programu Arena Fight.

Evo tko se sve bori

- Laka kategorija (za titulu): Ilia Topuira - Justin Gaethje

- Teška kategorija (privremena titula): Alex Pereira - Ciryl Gane

- Banta kategorija: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

- Teška kategorija: Josh Hokit - Derrick Lewis

- Laka kategorija: Mauricio Ruffy - Michael Chandler

- Srednja kategorija: Bo Nickal - Kyle Daukaus

- Perolaka kategorija: Diego Lopes - Steve Garcia