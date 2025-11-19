Ugledni Athletic izabrao 100 najvećih u povijesti nogometa: Ispred Luke Buffon i Mbappé?!

Ugledni sportski portal The Athletic uzburkao je nogometni svijet izdavanjem knjige "The Soccer 100", ambicioznog projekta rangiranja stotinu najvećih nogometaša u povijesti muškog nogometa. Lista, koju je sastavio panel iskusnih novinara, očekivano je potaknula brojne rasprave, a u Hrvatskoj je posebnu pažnju izazvao plasman kapetana reprezentacije Luke Modrića, koji je zauzeo 36. mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Nemoguća misija: Kako rangirati besmrtnike?

Autori knjige, predvođeni Oliverom Kayom, od samog početka priznaju da je stvaranje definitivne liste "nemoguća misija". Uspoređivanje igrača iz različitih era, koji su igrali na različitim pozicijama i u potpuno drugačijim taktičkim sustavima, prepuno je poteškoća. Zbog toga se njihov deseteročlani panel nije oslanjao na sirovu statistiku, koja često ne može dočarati genijalnost igrača poput Diega Maradone, već na glasanje temeljeno na desetljećima iskustva i praćenja nogometa.

Njihov cilj nije bio samo stvoriti rang-listu, već ispričati priče o stotinu ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag. Od Pelea, koji je kao dječak na ulicama Sao Paula udarao grejpfrut, do Johana Cruyffa i njegovog legendarnog okreta, knjiga slavi nasljeđe, inovacije i trenutke koji su definirali najljepšu igru.

Maestro Modrić: Karijera koja prkosi vremenu

Upravo u kontekstu nasljeđa, plasman Luke Modrića na 36. mjesto djeluje iznenađujuće. Riječ je o igraču koji je redefinirao ulogu veznjaka u 21. stoljeću. Njegova karijera priča je o nevjerojatnoj ustrajnosti, od odrastanja u vihoru rata, preko odbijenice Hajduka zbog "nedostatka fizikalija", do osvajanja nogometnog Olimpa.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Modrić je 2018. godine osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda, što je samo po sebi povijesni pothvat. U dresu Real Madrida, kluba čija je postao ikona, osvojio je nevjerojatnih šest naslova Lige prvaka. Hrvatsku, naciju od manje od četiri milijuna stanovnika, predvodio je do srebra i bronce na svjetskim prvenstvima, upisavši pritom više od 190 nastupa. Njegova dugovječnost, radna etika i "sofisticirana geometrija" dodavanja, kako je njegovu igru opisao Zvonimir Boban, čine ga jedinstvenom pojavom.

Iako se 36. mjesto za takvog velikana može činiti niskim, kontekst liste otkriva njezinu iznimnu snagu. Modrić je plasiran ispred nogometnih divova kao što su Roberto Baggio, Luis Figo, Francesco Totti, Eric Cantona, Raul i Michael Laudrup. To svjedoči o ogromnom poštovanju koje uživa među stručnjacima.

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija | Foto: Joao Rico/PIXSELL

Ipak, pogled na sam vrh liste pojašnjava zašto nije rangiran više. Prvo mjesto zauzeo je Lionel Messi, slijede ga Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff i Cristiano Ronaldo. To je panteon igrača koji su, prema mišljenju The Athletica, nadišli sve ostale.

Na kraju, svaka ovakva lista više je povod za raspravu nego konačna istina. Dok će se o brojevima uvijek voditi polemike, ostaje činjenica da je Luka Modrić svojim djelima na terenu i izvan njega osigurao mjesto među istinskim besmrtnicima nogometne igre. Njegova priča i nasljeđe veći su od bilo kojeg mjesta na bilo kojoj listi.

Popis 100 najvećih nogometaša u knjizi "The Soccer 100":

100. Uwe Seeler

99. Javier Zanetti

98. Kevin Keegan

97. Gunnar Nordahl

96. Alan Shearer

95. Hugo Sánchez

94. Gareth Bale

93. Giacinto Facchetti

92. Eric Cantona

91. Patrick Vieira

90. Tostão

89. Marcel Desailly

88. Gigi Riva

87. Oleg Blokhin

86. Paolo Rossi

85. Philipp Lahm

84. Raúl

83. Dixie Dean

82. Gheorghe Hagi

81. Denis Law

80. John Charles

79. Paul Gascoigne

78. Gordon Banks

77. Roberto Carlos

76. Gabriel Batistuta

75. Günter Netzer

74. Michael Laudrup

73. Karl-Heinz Rummenigge

72. Alessandro Del Piero

71. Didier Drogba

70. Matthias Sindelar

69. Francesco Totti

68. Gianni Rivera

67. Mohamed Salah

66. Kevin De Bruyne

65. Zlatan Ibrahimović

64. Frank Rijkaard

63. Mario Kempes

62. Ryan Giggs

61. Sócrates

60. Just Fontaine

59. Stanley Matthews

58. Sergio Busquets

57. Giuseppe Meazza

56. George Weah

55. Johan Neeskens

54. Hristo Stoichkov

53. Wayne Rooney

52. Toni Kroos

51. Sándor Kocsis

50. Kenny Dalglish

49. Dennis Bergkamp

48. Rivaldo

47. Raymond Kopa

46. Neymar Júnior

45. Fabio Cannavaro

44. Kaká

43. Cafu

42. Luís Figo

41. Karim Benzema

40. Paco Gento

39. Roberto Baggio

38. Manuel Neuer

37. Andrea Pirlo

36. Luka Modrić

35. Jimmy Greaves

34. Dino Zoff

33. Gianluigi Buffon

32. Romário

31. Ruud Gullit

30. Carlos Alberto

29. Kylian Mbappé

28. Bobby Moore

27. Zico

26. Lothar Matthäus

25. Andrés Iniesta

24. Jairzinho

23. Thierry Henry

22. Ronaldinho

21. Xavi Hernández

20. Bobby Charlton

19. Franco Baresi

18. Lev Yashin

17. Paolo Maldini

16. Marco van Basten

15. George Best

14. Garrincha

13. Gerd Müller

12. Ronaldo

11. Eusébio

10. Michel Platini

9. Ferenc Puskás

8. Zinédine Zidane

7. Franz Beckenbauer

6. Alfredo Di Stéfano

5. Cristiano Ronaldo

4. Johan Cruyff

3. Pele

2. Diego Maradona

1. Lionel Messi