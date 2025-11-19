Ugledni Athletic izabrao 100 najvećih u povijesti nogometa: Ispred Luke Buffon i Mbappé?!

Modrić je 2018. godine osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda, što je samo po sebi povijesni pothvat. Ipak ugledni američki list to postignuće nije nagradio
Ugledni sportski portal The Athletic uzburkao je nogometni svijet izdavanjem knjige "The Soccer 100", ambicioznog projekta rangiranja stotinu najvećih nogometaša u povijesti muškog nogometa. Lista, koju je sastavio panel iskusnih novinara, očekivano je potaknula brojne rasprave, a u Hrvatskoj je posebnu pažnju izazvao plasman kapetana reprezentacije Luke Modrića, koji je zauzeo 36. mjesto.
Nemoguća misija: Kako rangirati besmrtnike?
Autori knjige, predvođeni Oliverom Kayom, od samog početka priznaju da je stvaranje definitivne liste "nemoguća misija". Uspoređivanje igrača iz različitih era, koji su igrali na različitim pozicijama i u potpuno drugačijim taktičkim sustavima, prepuno je poteškoća. Zbog toga se njihov deseteročlani panel nije oslanjao na sirovu statistiku, koja često ne može dočarati genijalnost igrača poput Diega Maradone, već na glasanje temeljeno na desetljećima iskustva i praćenja nogometa.
Njihov cilj nije bio samo stvoriti rang-listu, već ispričati priče o stotinu ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag. Od Pelea, koji je kao dječak na ulicama Sao Paula udarao grejpfrut, do Johana Cruyffa i njegovog legendarnog okreta, knjiga slavi nasljeđe, inovacije i trenutke koji su definirali najljepšu igru.
Maestro Modrić: Karijera koja prkosi vremenu
Upravo u kontekstu nasljeđa, plasman Luke Modrića na 36. mjesto djeluje iznenađujuće. Riječ je o igraču koji je redefinirao ulogu veznjaka u 21. stoljeću. Njegova karijera priča je o nevjerojatnoj ustrajnosti, od odrastanja u vihoru rata, preko odbijenice Hajduka zbog "nedostatka fizikalija", do osvajanja nogometnog Olimpa.
Modrić je 2018. godine osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda, što je samo po sebi povijesni pothvat. U dresu Real Madrida, kluba čija je postao ikona, osvojio je nevjerojatnih šest naslova Lige prvaka. Hrvatsku, naciju od manje od četiri milijuna stanovnika, predvodio je do srebra i bronce na svjetskim prvenstvima, upisavši pritom više od 190 nastupa. Njegova dugovječnost, radna etika i "sofisticirana geometrija" dodavanja, kako je njegovu igru opisao Zvonimir Boban, čine ga jedinstvenom pojavom.
Iako se 36. mjesto za takvog velikana može činiti niskim, kontekst liste otkriva njezinu iznimnu snagu. Modrić je plasiran ispred nogometnih divova kao što su Roberto Baggio, Luis Figo, Francesco Totti, Eric Cantona, Raul i Michael Laudrup. To svjedoči o ogromnom poštovanju koje uživa među stručnjacima.
Ipak, pogled na sam vrh liste pojašnjava zašto nije rangiran više. Prvo mjesto zauzeo je Lionel Messi, slijede ga Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff i Cristiano Ronaldo. To je panteon igrača koji su, prema mišljenju The Athletica, nadišli sve ostale.
Na kraju, svaka ovakva lista više je povod za raspravu nego konačna istina. Dok će se o brojevima uvijek voditi polemike, ostaje činjenica da je Luka Modrić svojim djelima na terenu i izvan njega osigurao mjesto među istinskim besmrtnicima nogometne igre. Njegova priča i nasljeđe veći su od bilo kojeg mjesta na bilo kojoj listi.
Popis 100 najvećih nogometaša u knjizi "The Soccer 100":
100. Uwe Seeler
99. Javier Zanetti
98. Kevin Keegan
97. Gunnar Nordahl
96. Alan Shearer
95. Hugo Sánchez
94. Gareth Bale
93. Giacinto Facchetti
92. Eric Cantona
91. Patrick Vieira
90. Tostão
89. Marcel Desailly
88. Gigi Riva
87. Oleg Blokhin
86. Paolo Rossi
85. Philipp Lahm
84. Raúl
83. Dixie Dean
82. Gheorghe Hagi
81. Denis Law
80. John Charles
79. Paul Gascoigne
78. Gordon Banks
77. Roberto Carlos
76. Gabriel Batistuta
75. Günter Netzer
74. Michael Laudrup
73. Karl-Heinz Rummenigge
72. Alessandro Del Piero
71. Didier Drogba
70. Matthias Sindelar
69. Francesco Totti
68. Gianni Rivera
67. Mohamed Salah
66. Kevin De Bruyne
65. Zlatan Ibrahimović
64. Frank Rijkaard
63. Mario Kempes
62. Ryan Giggs
61. Sócrates
60. Just Fontaine
59. Stanley Matthews
58. Sergio Busquets
57. Giuseppe Meazza
56. George Weah
55. Johan Neeskens
54. Hristo Stoichkov
53. Wayne Rooney
52. Toni Kroos
51. Sándor Kocsis
50. Kenny Dalglish
49. Dennis Bergkamp
48. Rivaldo
47. Raymond Kopa
46. Neymar Júnior
45. Fabio Cannavaro
44. Kaká
43. Cafu
42. Luís Figo
41. Karim Benzema
40. Paco Gento
39. Roberto Baggio
38. Manuel Neuer
37. Andrea Pirlo
36. Luka Modrić
35. Jimmy Greaves
34. Dino Zoff
33. Gianluigi Buffon
32. Romário
31. Ruud Gullit
30. Carlos Alberto
29. Kylian Mbappé
28. Bobby Moore
27. Zico
26. Lothar Matthäus
25. Andrés Iniesta
24. Jairzinho
23. Thierry Henry
22. Ronaldinho
21. Xavi Hernández
20. Bobby Charlton
19. Franco Baresi
18. Lev Yashin
17. Paolo Maldini
16. Marco van Basten
15. George Best
14. Garrincha
13. Gerd Müller
12. Ronaldo
11. Eusébio
10. Michel Platini
9. Ferenc Puskás
8. Zinédine Zidane
7. Franz Beckenbauer
6. Alfredo Di Stéfano
5. Cristiano Ronaldo
4. Johan Cruyff
3. Pele
2. Diego Maradona
1. Lionel Messi
