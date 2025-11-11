Ugledni izvor tvrdi: Svlačionica Reala kipti, a Alonso za sebe smatra da je novi Guardiola...

Pobjeda u El Clásicu trebala je biti čisto slavlje koje gura Real Madrid pet bodova ispred Barcelone na vrhu La Lige, no umjesto toga pretvorila se u otvorenu krizu. Sukob između trenera Xabija Alonsa i brazilske zvijezde Viníciusa Júniora, koji je eruptirao pred očima cijelog svijeta, gurnuo je klub u središte bure. Sada se predsjednik Florentino Pérez, prema tvrdnjama brojnih izvora, našao pred odlukom koja bi mogla definirati budućnost kluba: stati na stranu trenera ili zaštititi jednog od najvažnijih igrača.

Incident koji je obišao svijet

Sve je kulminiralo u 72. minuti utakmice protiv Barcelone. Pri vodstvu Reala od 2-1, četvrti sudac podigao je semafor s brojem 7. Vinícius, koji je do tog trenutka bio jedan od boljih igrača na terenu, bio je u potpunom šoku. Kamere su ga uhvatile kako pet puta ponavlja "Ja?!" i doziva trenera dok je nevoljko izlazio s terena kako bi ga zamijenio sunarodnjak Rodrygo.

No, prava drama uslijedila je na klupi. "Uvijek ja!", vikao je dižući ruke prema Alonsovom pomoćniku Sebasu Parrilli.

- Odlazim iz momčadi, bolje da odem, odlazim! - nastavio je prije nego što je bijesno odjurio u svlačionicu.

Iako se nekoliko minuta kasnije vratio na klupu, šteta je već bila učinjena. Da stvar bude gora, nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Vinícius je bio jedan od glavnih aktera u gužvi s igračima Barcelone, zbog čega je zaradio žuti karton iako je već bio u natikačama.

Pukotina koja je postala provalija

Ovaj ispad nije bio izolirani incident, već vrhunac napetosti koja tinja mjesecima. Odnos između Alonsa i Viníciusa nikada nije bio idiličan. Problemi su započeli još u srpnju na Svjetskom klupskom prvenstvu, kada je Alonso planirao ostaviti Brazilca na klupi u polufinalu, da bi ga na kraju, zbog ozljede suigrača, stavio na desno krilo gdje je bio neučinkovit.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Alonsov dolazak donio je promjenu filozofije. Njegov strukturiran i autoritativan pristup, s naglaskom na disciplini i taktičkoj podređenosti, potpuna je suprotnost "očinskom" stilu Carla Ancelottija, pod kojim je Vinícius procvjetao. Izvori iz kluba za The Athletic navode kako dio svlačionice smatra da Alonso "misli da je Pep Guardiola", a njegova "kultura sukoba" stvara frustracije. Vinícius, osvajač Fifine nagrade The Best, osjeća da se njegov status ne poštuje, pogotovo jer je ove sezone završio samo tri od deset utakmica u kojima je bio starter.

Pérezova intervencija i krhki mir

Uprava Real Madrida čvrsto je stala iza trenera, izražavajući razočaranje Viníciusovim ponašanjem, koje smatraju ozbiljnim kršenjem discipline. Uvidjevši da situacija izmiče kontroli, predsjednik Florentino Pérez osobno je intervenirao. Posjetio je trening-kamp Valdebebas kako bi smirio strasti i potaknuo "početak razgovora" između zavađenog dvojca.

Nedugo zatim, Vinícius je objavio javnu ispriku navijačima, klubu i predsjedniku. Međutim, znakovito je izostavio ime Xabija Alonsa, što mnogi tumače kao jasan znak da je razdor i dalje dubok. Alonso je na konferenciji za medije pokušao ugasiti požar, tvrdeći da je stvar riješena.

- Na sastanku u srijedu Vinícius je bio besprijekoran. Govorio je iskreno i za mene je ta priča završena - izjavio je.

Ipak, upućeni tvrde da njih dvojica i dalje gotovo ne komuniciraju.

Prodaja za 150 milijuna eura?

Posljedice ovog sukoba mogle bi biti dalekosežne. Pregovori o produljenju Viníciusovog ugovora, koji istječe 2027. godine, potpuno su stali. U medijima se već špekulira o mogućoj prodaji na ljeto, a spominje se i cijena od 150 milijuna eura.

Dodatni faktor je i dolazak Kyliana Mbappéa, koji je postao novi "kralj" Madrida i neprikosnovena prva zvijezda. Vinícius se, prema nekim izvorima, osjeća marginalizirano jer momčad više nije građena oko njega. Navodno je svom agentu poručio da će razmotriti odlazak ako ga Alonso ne bude tretirao kao nezamjenjivog.