Zlatko Dalić odveo je hrvatsku reprezentaciju na pet velikih natjecanja u samo osam godina. 'Vatreni' su dvaput u povijesti bez poraza završili kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, smiješni nam se 'treća sreća'...
OPET NA MUNDIJALU PLUS+
Uh, kakav posao Zlatka Dalića: Hrvatska odradila uvjerljivo najbolje kvalifikacije u povijesti
Hrvatska je - svjetska nogometna velesila. OK, taj podatak znamo već godinama, ali "vatreni" i dalje nevjerojatnom lakoćom drže status jedne od najvećih nogometnih sila današnjice. I baš zbog toga, kapa do poda izborniku Zlatku Daliću, njegovu stručnom stožeru i svim igračima. Hrvatska se pobjedom protiv Gibraltara praktički plasirala na 14 od 16 velikih natjecanja, "vatreni" su propustili samo Europsko prvenstvo 2000. i Svjetsko prvenstvo 2010. godine.
