Obavijesti

Sport

Komentari 4
OPET NA MUNDIJALU PLUS+

Uh, kakav posao Zlatka Dalića: Hrvatska odradila uvjerljivo najbolje kvalifikacije u povijesti

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Uh, kakav posao Zlatka Dalića: Hrvatska odradila uvjerljivo najbolje kvalifikacije u povijesti
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zlatko Dalić odveo je hrvatsku reprezentaciju na pet velikih natjecanja u samo osam godina. 'Vatreni' su dvaput u povijesti bez poraza završili kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, smiješni nam se 'treća sreća'...

Hrvatska je - svjetska nogometna velesila. OK, taj podatak znamo već godinama, ali "vatreni" i dalje nevjerojatnom lakoćom drže status jedne od najvećih nogometnih sila današnjice. I baš zbog toga, kapa do poda izborniku Zlatku Daliću, njegovu stručnom stožeru i svim igračima. Hrvatska se pobjedom protiv Gibraltara praktički plasirala na 14 od 16 velikih natjecanja, "vatreni" su propustili samo Europsko prvenstvo 2000. i Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'
SKROMNI MARTIN

FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025