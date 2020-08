'Uh... Kao da izlaziš s tipom koji je pušiona i moraš ga se riješiti'

Najbolja tenisačica svih vremena nije mogla završiti meč dva poena od pobjede pa je za pobjedu okrivila umor i iznijela zanimljivu usporedbu. Godine su tu i nakon korona-pauze je baš i ne ide

<p>Vodila je 7-5, 5-3 i imala 30-0 na servisu protiv 13 godina mlađe <strong>Marije Sakkari</strong> i to se činilo kao završena priča. Ali i osvajačica 23 Grand Slama <strong>Serena Williams</strong> (38) pokazala je koliko je (ženski) tenis često prevrtljiv.</p><p>Amerikanka je izgubila drugi set u tie-breaku 7-5, a treći glatko 6-1 i ispala u trećem kolu WTA Cinccinatija, koji se igra na terenima US Opena. Od meča u kojem je imala sve u svojim rukama postala je neprepoznatljiva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Serena udara</strong></p><p>- Mislim da mentalno ne pomaže kad znaš da je meč gotov, da si ga dobio i noge su ti umorne, a onda postaješ još umorniji. Bila sam u lošoj situaciji - rekla je Serena nakon poraza u New Yorku pa iznijela zanimljivu usporedbu:</p><p>- To je kao da si na spoju s dečkom koji je pušiona. Upravo mi se to dogodilo. Kao da sam se morala riješiti tog dečka. Nema smisla i frustrirajuće je.</p><p>Nakon šestomjesečne stanke zbog pandemije korona virusa Serena nema previše razloga za optimizam nekoliko dana uoči lova na 24. veliki turnir, čime bi se izjednačila s rekorderkom Margaret Court. Svih pet mečeva od povratka igrala je u tri seta, a izgubila dva.</p><p>- Teško je igrati kako sam igrala i ostati pozitivan. Igrati devet sati u jednom tjednu je previše. Inače ne igram tako dugo. Trebala sam pobijediti i nema izlika. Bilo je teško, ali imala sam toliko prilika za pobjedu. Moram pronaći način kako pobjeđivati u takvim mečevima - rekla je mlađa sestra Williams.</p><p>Što se Sakkari tiče, 23. igračice na WTA ljestvici, u četvrtfinalu je kasnije u srijedu očekuje Britanka Johanna Konta.</p><p>- Ponosna sam što sam pobjednički završila takav meč, pokazala sam mentalitet i borbeni duh - rekla je Maria, pokušavajući prikriti činjenicu što je do pobjede najviše došla neprisiljenim pogreškama favorizirane protivnice, njih čak 58.</p>