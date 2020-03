Uhićen Jon Jones! Napio se pa vozio automobil, imao i pištolj

Taman kada samo pomislili da Jon Jones (32) neće više puniti rubrike crne kronike svojim ponašanjem u slobodno vrijeme i dopingiranjem, prevarili smo se. Amerikanac je u veljači obranio titulu u poluteškoj kategoriji pobijedivši Dominicka Reyesa. Od tada nismo čuli za njega, primirio se. U cijelom svijetu, pa tako i u SAD-u, zavladao je strah od korona virusa i ljudi su pohitali u kućne karantene.

U redu, sad tek neće napraviti neku glupost, pomislili smo. Ali ne bi to bio Jon. Dosadilo mu je u karanteni pa se 'nacugao' i odlučio voziti se automobilom i puškarati po ulici.. Ubrzo ga je dočekao znak stop od ljudi u uniformama.

Policija u Albuquerqueu uhitila je Jonesa nakon što se u alkoholiziranom stanju vozio u automobilu, a uz to su i pronašli pištolj za koji nema potrebnu dozvolu. Prije nego što su ga uhitili, policija je dobila dojavu da netko puca po ulici, a kako su pronašli pištolj kod Jonesa, on je odmah postao prvi sumnjivac. No u tako alkoholiziranom stanju uspio je reći da nije on i da nije čuo nikakve pucnjeve.

A osim pištolja koji je bio u pretincu kod suvozačevog mjesta, pokraj njega je bila i poluprazna boca tekile, ali odbio je puhati. Ipak su ga uspjeli podvrgnuti alkotestu, a dozvoljeni prag je lakoćom prešišao.

- Kao dio ove istrage, testirat ćemo njegov pištolj kako bismo provjerili je li iz pištolja počinjen neki zločin - poručili su iz policije.

UFC light heavyweight champion Jon Jones was arrested on DWI and gun charges in New Mexico early Thursday morning, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/ADhsoTV6QK — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2020

Jones je neko vrijeme proveo u postaji kako bi se stabilizirao, ali iduće jutro su ga pustili na slobodu nakon što je netko platio jamčevinu za njega.

Jones je itekako sklon problemima, a jedan poveći incident imao je 2015. godine. On je skrivio prometnu nesreću u kojoj je stradala jedna trudnica. UFC prvak u poluteškoj kategoriji prošao je kroz crveno svjetlo, udario u drugi automobil i pobjegao s mjesta nesreće.

Jones se sljedeći dan predao policiji, koja je u njegovom rentanom automobilu pronašla marihuanu. Prve informacije ukazivale su i na kokain, ali to nije potvrđeno. UFC je reagirao i oduzeo je titulu Jonesu. Amerikanac je platio jamčevinu od 2500 dolara te su ga na kraju pustili.

No bilo je tu i padova na doping testovima zbog čega mu je također oduziman pojas, no borac je nakon toga priznao da su svi problemi iza njega. Ali nakon posljednjeg incidenta, čini se da baš i nisu.